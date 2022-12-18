جائزة استثنائية سيحصل عليها الفائز بمونديال 2022

يحصل الفائز بكأس العالم على واحدة من أكثر المدفوعات السخية المعروضة في منافسات كرة القدم، حيث سيجني الفائز جائزة مالية استثنائية بالإضافة إلى كأس العالم المصنوع من الذهب، فيما تتجه أنظار العالم صوب ملعب لوسيل القطري في انتظار لإعلان نتيجة مباراة النهائي بين الأرجنتين وفرنسا.

جوائز قياسية

وقالت صحيفة أتلانتيك، إن بطولة كأس العالم لعام 2022 ستمنح مجموعة جوائز قياسية، حيث تحصل جميع الدول الـ 32 التي لعبت في قطر على جوائز مالية من الفيفا.

وأضافت: بالنسبة لكأس العالم 2022، حددت الفيفا مجموع الجوائز بمبلغ 440 مليون دولار، وهذا هو أقصى ما تم تخصيصه لكأس العالم على الإطلاق.

وبجانب هذه الجائزة المادية، سيحصل البطل على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

الفائز بالمونديال

ولن يعود الفائزون إلى ديارهم حتى بنسبة 10 % من إجمالي 440 مليون دولار، بينما سيحصل الفائز، الذي سيتوج اليوم الأحد، على 42 مليون دولار فقط، وهو ما يزيد بـ 4 ملايين دولار عن أخر جائزة منحت لفرنسا بكأس العالم في عام 2018، حيث تلقت فرنسا 38 مليون دولار.

وسيتم توزيع 404 ملايين دولار أخرى بين 31 فرقة شاركت في مونديال قطر2022.

جوائز أخرى

وبالنسبة إلى الفرق التي تأهلت إلى الدور نصف النهائي، غالبًا ما يُنظر إلى مباراة تحديد المركز الثالث على أنها مباراة لا طائل من ورائها، لكن المسؤولين سيدركون أنها تستحق مليوني دولار إضافي هذا العام، عندما يحصل الفريق الذي سيحتل المركز الثالث على 27 مليون دولار، بينما جائزة المركز الرابع سيكون قدرها 25 مليون دولار.

وسيحصل جميع المتأهلين الأربعة الذين هزموا في ربع النهائي على 17 مليون دولار، بينما يتم منح 13 مليون دولار للفرق الثمانية التي خسرت في دور الستة عشر.

دور المجموعات

وهناك 16 دولة أخرى في دور المجموعات ضمن مباريات كأس العالم، ستحصل على 9 ملايين دولار، بغض النظر عن عدد النقاط التي حصلوا عليها في مبارياتهم الثلاث. وغادر 16 منتخباً من دور المجموعات، وهم: قطر، والإكوادور، وويلز، وإيران، والمكسيك، والسعودية، وتونس، والدنمارك، وألمانيا، وكوستاريكا، وبلجيكا، وكندا، والكاميرون، وصربيا، وأوروغواي، وغانا.

يجب على كل دولة أن تقرر مقدار الأموال التي يتم توزيعها على اللاعبين والموظفين. عادة ما يكون هذا قرارًا يتم اتخاذه قبل البطولة مع تحديد أهداف الأداء لتحقيق الانتصارات في كل مرحلة من مراحل كأس العالم.

نصيب اللاعب

وفي عام 2018 ، كشف نويل لو جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) ، أن اللاعبين يحصلون على 30 في المائة من إجمالي الجائزة.

يشار إلى أن مونديال قطر انطلق هذا العام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 واستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي مفاجأة وصل لأول مرة بالتاريخ إلى نصف النهائي منتخب المغرب، فيما خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي.