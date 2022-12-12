جارسيا يحسم مصير مشاريبوف مع النصر

يبدو أن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ النصر، استقر على حسم مصير اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف مع أصفر الرياض.

وقال الإعلامي الرياضي خالد الرشيد عبر حسابه في “تويتر”: “جارسيا مدرب النصر أبدى إعجابه بمستوى مشاريبوف في المباريات الودية والتدريبات خلال معسكر أصفر الرياض في أبو ظبي، واللاعب يرغب في الاستمرار مع أصفر الرياض”.

سبب فشل انضمام مشاريبوف لـ الأهلي

وكان اللاعب الأوزبكي قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للنادي الأهلي المصري في يناير الماضي لكن الصفقة لم تتم، بسبب معاناة اللاعب من إصابة مزمنة، جعلت الأهلي يتراجع عن إتمام الصفقة.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي النصر طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة نادي الهلال في ديربي الرياض الاثنين بعد القادم في الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وذكر الإعلامي الرياضي عبدالرحمن مشبب أن إدارة أصفر الرياض طلبت استقطاب حكام أجانب لمواجهة الهلال، حيث تم إرسال الخطاب أمس إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة، أما الهلال فمتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.