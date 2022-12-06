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جافي الأصغر مشاركة بالأدوار الإقصائية منذ 1958

2022-12-06 الساعة 7:17
جافي الأصغر مشاركة بالأدوار الإقصائية منذ 1958
المواطن - الرياض

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حقق نجم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، جافي رقمًا مميزًا في نهائيات كأس العالم، بعد مشاركته في مباراة المغرب المقامة الآن.

جافي يحقق رقمًا مميزًا

وأصبح جافي صاحب الـ18 عامًا و123 يومًا، أصغر لاعب يُشارك أساسيًا في مباراة ضمن منافسات الأدوار الإقصائية في نهائيات كأس العالم منذ أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه.

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وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بيليه شارك في نهائي كأس العالم 1958، وهو في عمر 17 عامًا و249 يومًا.

جافي
جافي – المصدر @SEFutbol

تعادل المغرب ضد إسبانيا

وتلعب المغرب ضد إسبانيا الآن على استاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم 2022، وتُشير النتيجة إلى التعادل بدون أهداف مع بداية الشوط الثاني، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

وتأهل منتخب المغرب الأول لكرة القدم إلى دور الـ16 في صدارته مجموعته؛ بعد تألقه اللافت في مرحلة المجموعات، حيث فاز مرتين وتعادل مرة، فيما صعدت إسبانيا كوصيف من الفوز مرة والتعادل في مباراة والخسارة في أخرى.

المغرب وإسبانيا
جانب من المباراة – المصدر @SEFutbol

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