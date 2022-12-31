جامعة الأعمال والتكنولوجيا تؤجل اختبارات غدٍ لمدة أسبوع

في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
قررت جامعة الأعمال والتكنولوجيا، تأجيل وجدولة اختبارات غدٍ الأحد، وذلك بناء على التحذيرات الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلبة.
وأوضحت الجامعة أنه تم تأجيل وجدولة اختبارات غدٍ الأحد إلى يوم السبت الموافق 07-01-2023، وذلك بنفس القاعات والأوقات السابقة.
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد.
وأوضحت الجامعة، أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ، لتكون عن بُعد.