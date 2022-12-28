جامعة الأميرة نورة تعلن فتح التقديم لحملة الثانوية لبرامج الدبلوم

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح التقديم لحملة (الثانوية) لبرامج الدبلوم (منها برنامج عن بُعد)، وذلك وفقاً للتفاصيل الواردة أدناه.

البرامج المتاحة:

1- دبلوم الموارد البشرية.

2- دبلوم القانون.

3- دبلوم العلاقات العامة.

4- دبلوم التسويق (دراسة عن بعد).

الشروط المطلوبة:

1- أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

2- يخضع القبول للتفاضل بين النسب.

التفاصيل والرسوم:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/19هـ الموافق 2023/01/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا