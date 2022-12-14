جامعة الحدود الشمالية تحدد مواعيد استلام وثائق الخريجين

حددت جامعة الحدود الشمالية، أوقات تسليم وثائق التخرج لطلاب وطالبات الجامعة للفصل الدراسي الأول.

في مدينة عرعر

ومن المقرر أن يكون التسليم في مدينة عرعر يوم الخميس 15 ديسمبر بمقر العمادة.

في محافظة رفحاء

بينما سيكون تسليم وثائق التخرج في محافظة رفحاء وطريف يوم الأحد 18 ديسمبر.