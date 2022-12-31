في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عبر البلاك بورد.
وقالت الجامعة في بيان لها إنه حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئتين الأكاديميَّة والإداريَّة.. وبناءً على استمرار الحالة المطرية وما ورد من المركز الوطني للأرصاد؛ قررت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا يوم غد الأحد 1 يناير 2023؛ وتحويلها على منظومة “البلاك بورد” في جميع فروع الجامعة.
وقررت إدارة تعليم محافظة الطائف، تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، بتعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليميًا؛ وستكون الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.
يأتي ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية بالمدارس ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم.