جامعة القصيم: إيداع مكافأة الطلاب غدًا

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة القصيم، موعد إيداع مكافأة شهر ديسمبر.

إيداع غدًا

وقالت عمادة القبول بجامعة القصيم عبر حسابها بموقع “تويتر”، إن إيداع مكافأة شهر ديسمبر للطلاب والطالبات سيكون غدًا الاثنين.

وأشارت إلى أن الكليات العلمية تحصل على 990 ريالًا، أما الكليات الأدبية فتحصل على 840 ريالًا.

وفي سياق متصل، أكد حساب مركز رعاية المستفيدين في الجامعة على موقع “تويتر” أن موعد المكافأة يكون ما بين يوم 25 إلى 30 نهاية كل شهر ميلادي.

إدراج مكافأة الطلاب

يذكر أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل الذي يجب أن يتم الإفصاح عنه في برنامج حساب المواطن.

ويتم ذلك عن طريق اختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).