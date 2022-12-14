Icon

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة Icon الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى Icon رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
المملكة تستحوذ على نصيب الأسد

جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة أفضل الجامعات العربية 2023

2022-12-14 الساعة 3:26
جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة أفضل الجامعات العربية 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت مجلة “Times Higher Education” الأمريكية، عن صدارة المملكة بامتياز في تصنيف أفضل الجامعات العربية لعام 2023، كما استحوذت على نصف المراكز الـ10 الأولى في القائمة.

جامعة الملك عبدالعزيز

وحسب ما نقلته قناة “العربية” عن تصنيف المجلة، جاء في الصدارة جامعة الملك عبدالعزيز، بإجمالي 63 نقطة جعلتها في المرتبة 101 عالميًا، مدعومة بالاستشهادات، وهو أحد المؤشرات ضمن 13 مؤشرًا في 5 مجالات ينظر إليها، إذ حصلت على 91.9 نقطة، فضلًا عن التوجه الدولي والذي حصد 93.6 نقطة.

قد يهمّك أيضاً
Img

فشل انقلاب الأمير هاينريش أنقذ ألمانيا من التحول إلى رايخ ثانٍ 

Img

تيك توك يصيب الملايين بحمى كرة القدم

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية، المركز الثاني متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها لعام 2022 مع 54.3 نقطة، وفي التصنيف بين 201 – 250 ضمن أفضل الجامعات في العالم.

وفي ترتيب مماثل، احتلت جامعة قطر، المركز الثالث عربيًا، فيما كانت جامعة الملك سعود، صاحبة المرتبة الرابعة عربيًا وبتصنيف يقع بين 251 -300 بين أفضل جامعات العالم.

نصف المراكز سعودية

وفي المرتبة الخامسة، جاءت جامعة الشارقة، والتي تقدمت عدة مراكز عن تصنيف عام 2022، حيث وقعت في فئة 251 – 300، مع جامعة الإمارات، صاحبة المركز السادس.

واحتلت جامعة أبو ظبي المركز السابع عربيًا جنبًا إلى جنب مع جامعة الفيصل بإجمالي 48.7 نقطة، وعالميًا تقع الجامعتان في الترتيب بين 300 إلى 350، ضمن أفضل الجامعات.

وفي المركز التاسع، جاءت الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة حائل في السعودية، وجامعة خليفة في الإمارات، بنفس الدرجات، وآخر الجامعات العربية ضمن أفضل 400 جامعة حول العالم.

فيما جاءت جامعة أسوان المصرية في المركز الثالث عشر عربيًا وفقًا لتصنيف “Times Higher Education”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...
السعودية اليوم

مهرجان الإبل يعلن فترة استئناف الحالات ومنها...

السعودية اليوم
صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...
كأس العالم

صالح الشهري ثالث أكبر لاعب يسجل للأخضر...

كأس العالم
محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...
السعودية اليوم

محام يوضح المدة بين إيقاف الخدمات والقبض...

السعودية اليوم
آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...
السعودية اليوم

آلية تقديم طلب الزيارة الشخصية على منصة...

السعودية اليوم
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة...

السعودية اليوم
صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي
السعودية اليوم

صحة الرياض: تدريب 1200 موجه صحي مدرسي

السعودية اليوم
مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...
حصاد اليوم

مواطنون ومقيمون في قبضة الأمن بسبب جرائم...

حصاد اليوم
تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة
السعودية اليوم

تحذير: عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرمة

السعودية اليوم