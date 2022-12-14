جامعة الملك عبدالعزيز تتصدر قائمة أفضل الجامعات العربية 2023

كشفت مجلة “Times Higher Education” الأمريكية، عن صدارة المملكة بامتياز في تصنيف أفضل الجامعات العربية لعام 2023، كما استحوذت على نصف المراكز الـ10 الأولى في القائمة.

جامعة الملك عبدالعزيز

وحسب ما نقلته قناة “العربية” عن تصنيف المجلة، جاء في الصدارة جامعة الملك عبدالعزيز، بإجمالي 63 نقطة جعلتها في المرتبة 101 عالميًا، مدعومة بالاستشهادات، وهو أحد المؤشرات ضمن 13 مؤشرًا في 5 مجالات ينظر إليها، إذ حصلت على 91.9 نقطة، فضلًا عن التوجه الدولي والذي حصد 93.6 نقطة.

واحتلت جامعة الملك فهد للبترول والثروة المعدنية، المركز الثاني متقدمة 4 مراكز عن ترتيبها لعام 2022 مع 54.3 نقطة، وفي التصنيف بين 201 – 250 ضمن أفضل الجامعات في العالم.

وفي ترتيب مماثل، احتلت جامعة قطر، المركز الثالث عربيًا، فيما كانت جامعة الملك سعود، صاحبة المرتبة الرابعة عربيًا وبتصنيف يقع بين 251 -300 بين أفضل جامعات العالم.

نصف المراكز سعودية

وفي المرتبة الخامسة، جاءت جامعة الشارقة، والتي تقدمت عدة مراكز عن تصنيف عام 2022، حيث وقعت في فئة 251 – 300، مع جامعة الإمارات، صاحبة المركز السادس.

واحتلت جامعة أبو ظبي المركز السابع عربيًا جنبًا إلى جنب مع جامعة الفيصل بإجمالي 48.7 نقطة، وعالميًا تقع الجامعتان في الترتيب بين 300 إلى 350، ضمن أفضل الجامعات.

وفي المركز التاسع، جاءت الجامعة الأمريكية في بيروت، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة حائل في السعودية، وجامعة خليفة في الإمارات، بنفس الدرجات، وآخر الجامعات العربية ضمن أفضل 400 جامعة حول العالم.

فيما جاءت جامعة أسوان المصرية في المركز الثالث عشر عربيًا وفقًا لتصنيف “Times Higher Education”.