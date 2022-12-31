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تحويلها إلى عن بُعد

جامعة الملك عبدالعزيز: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ

2022-12-31 الساعة 8:47
جامعة الملك عبدالعزيز: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأحد، في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

جامعة جدة

وكانت جامعة جدة، قررت أيضًا في وقت سابق تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.

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وأوضحت جامعة جدة في بيان صادر عنها أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد ١٤٤٤/٦/٨ بجميع مقرات وفروع الجامعة وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة.

ودعت موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.

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