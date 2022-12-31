جامعة الملك عبدالعزيز: تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جدة ورابغ

في قبضة الأمن.. متورطون في إطلاق نار وسطو مسلح الجوازات تطلق خدمة عرض وثيقة الجواز الرقمية عبر منصة أبشر القبض على مواطن لعرضه مواد مخدرة في مواقع التواصل أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد وسيول على 7 مناطق الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية
أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأحد، في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ لتكون عن بُعد، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.
وكانت جامعة جدة، قررت أيضًا في وقت سابق تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد بجميع مقرات وفروع الجامعة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع.
وأوضحت جامعة جدة في بيان صادر عنها أنه تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد ١٤٤٤/٦/٨ بجميع مقرات وفروع الجامعة وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة.
ودعت موظفي الجامعة إلى الدوام حضوريًا إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد وفق الأنظمة والتعليمات.