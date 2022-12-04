جامعة الملك عبدالله للعلوم تعلن برامج تدريب في 200 مسار

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية عبر الموقع الإلكتروني، عن بدء التقديم في برامج التدريب لعام 2022م في مجال الأبحاث في مختلف التخصصات، مع تقديم مكافأة مالية شهرياً والعديد من المزايا التنافسية الأخرى للمتدربين، وفقاً للتفاصيل التالية:
مدة التدريب:
بداية البرنامج:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 4 ديسمبر 2022م.
للتسجيل ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الدورات المعلنة يرجى الدخول على الروابط التالية: