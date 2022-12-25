جامعة بيشة تعلق الدراسة في بلقرن والنماص غدًا

أعلنت جامعة بيشة، عن تعليق الدراسة غدًا الاثنين بسبب التقلبات الجوية التي أعلن عنها المركز الوطني للأرصاد حرصًا على سلامة الجميع.

وقالت الجامعة في بيان لها: “بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية في بلقرن والنماص ليوم غد الاثنين 2 جمادى الآخرة 1444 وتحويل المحاضرات في كلية العلوم الطبية التطبيقية بمحافظة النماص والكلية التطبيقية في محافظتي النماص وبلقرن عن بُعد”.

تعليم النماص

يذكر أن إدارة تعليم النماص أعلنت في وقت سابق، عن تعليق الدراسة غدًا الاثنين بسبب التقلبات الجوية التي أدت إلى انعدام الرؤية.

وقالت الإدارة في بيان لها: “نظرًا لما تمر به المنطقة من أجواءٍ أدت لانعدام الرؤية، وبناءً علي ما رأته لجنة تعليق الدراسة وحرصًا على سلامة الجميع؛ تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الاثنين 2/ 6 / 1444هـ بمدارس تعليم النماص، وسيكون الدوام لليوم الدراسي عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة”.