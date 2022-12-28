جامعة تبوك تعلن تحديث حالة الطلب للمتقدمين على وظائف معيد

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أعلنت جامعة تبوك عن تحديث حالة الطلب للمتقدمين على وظائف (معيد) بنظام التعاقد والتي أعلنت بتاريخ 1444/04/19هـ، وتحديد موعد الاختبار العلمي.
وقالت جامعة تبوك، في بيان لها: “نأمل من جميع المتقدمين الدخول على الموقع الرسمي للجامعة، ومعرفة حالة الطلب، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه”.
وأشارت جامعة تبوك، إلى أنه يمكن الاستعلام عن حالة الطلب من خلال الرابط التالي بكل سهولة (اضغط هنا)