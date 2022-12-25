جامعة تبوك تعلن عن 57 وظيفة أكاديمية للرجال والنساء

أعلنت جامعة تبوك 57 وظيفة أكاديمية (رجال / نساء) بدرجة (أستاذ مساعد فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أستاذ مساعد.

2- أستاذ مشارك.

3- أستاذ.

التفاصيل:

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موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/06/08هـ الموافق 2023/01/01م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/06/12هـ الموافق 2023/01/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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