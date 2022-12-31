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قررت جامعة طيبة تحويل الدراسة الحضورية غدًا عبر البلاك بورد.
وقالت الجامعة في بيان لها إنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد تعلن جامعة طيبة عن تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد ٨-٦-١٤٤٤هـ في مقر الجامعة بمحافظة المهد فقط لتكون عن بُعد عبر البلاك بورد.
وكانت جامعة الملك عبدالعزيز، أعلنت تعليق الدراسة الحضورية غداً الأحد.
وأوضحت الجامعة, أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات, والهيئة التعليمية؛ فقد تقرر تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأحد 8 / 6 / 1444هـ في مقر الجامعة بجدة وفرع الجامعة برابغ, لتكون عن بُعد.