جحش هدية من باكستاني لعروسه في ليلة الزفاف

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فاجأ عريس باكستاني عروسه في ليلة الزفاف بتقديم أغرب هدية لها، حيث أحضر لها حمارًا صغيرًا “جحشًا”، مُرجعًا السبب في ذلك إلى حبها للحمير.
ووثق مقطع فيديو وصور نشرت على موقع “إنستجرام”، العريس الذي يدعى أزلان شاه وهو يحضر الحمار إلى مقر حفل الزفاف، ليهديه إلى عروسه والتي فرحت به كثيرًا.
وقال العريس إنه وزوجته يحبان الحمير، مؤكدًا “في الواقع هذه حيوانات مجتهدة ومحبة”.
وأثار هذا الفيديو تفاعلًا واسعًا، حيث اختلف عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فرأى البعض أنها هدية لطيفة وتدل على أهمية عدم التعامل بسلبية مع الحيوانات.
فيما اعتبر آخرون أن الهدف من تقديم الهدية الغريبة البحث عن المشاهدات ولفت انتباه رواد مواقع التواصل، ولا تدل على الحب أبدًا.