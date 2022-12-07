جدل بشأن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر

تُسيطر حالة من الغموض على إمكانية انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ عقد رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس العالم في قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاقتراب من النصر

وفجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة بعد ذلك، بالتأكيد على اتفاق كريستيانو رونالدو على الانضمام إلى النصر بداية من 1 يناير 2023، في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم بـ200 مليون يورو في الموسم.

وخيمت أنباء انتقال رونالدو للنصر على الأجواء في معسكر البرتغال قبل لقاء سويسرا في ثمن نهائي المونديال، ليؤكد مدرب المنتخب، فرناندو سانتوس أن هذا القرار يخص اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تعليق كريستيانو رونالدو

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لكريستيانو رونالدو على هامش مباراة البرتغال ضد سويسرا، وهو يرد على تساؤل القنوات العالمية بشأن عرض النصر، وقال: “ليس صحيحًا، تركيزي منصب على كأس العالم”.

انقسام الجماهير

وانقسمت الجماهير عبر “تويتر”، حيث توقع البعض أن رونالدو يرفض حسم الأمر، لرغبته في التركيز بالمونديال، حيث يطمح في الذهاب بعيدًا والمنافسة على اللقب، فيما أكد البعض الآخر صعوبة انتقاله إلى النصر، واحترافه في أوروبا.