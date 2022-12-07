جدل بشأن انتقال كريستيانو رونالدو للنصر

أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر مشاهير في الإعلام ومخاوف من إقصاء ذوي الخبرة والكفاءة الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص
تُسيطر حالة من الغموض على إمكانية انتقال قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ عقد رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس العالم في قطر، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وفجرت صحيفة “ماركا” الإسبانية مفاجأة بعد ذلك، بالتأكيد على اتفاق كريستيانو رونالدو على الانضمام إلى النصر بداية من 1 يناير 2023، في صفقة ستجعله الأعلى أجرًا في العالم بـ200 مليون يورو في الموسم.
وخيمت أنباء انتقال رونالدو للنصر على الأجواء في معسكر البرتغال قبل لقاء سويسرا في ثمن نهائي المونديال، ليؤكد مدرب المنتخب، فرناندو سانتوس أن هذا القرار يخص اللاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، فيديو لكريستيانو رونالدو على هامش مباراة البرتغال ضد سويسرا، وهو يرد على تساؤل القنوات العالمية بشأن عرض النصر، وقال: “ليس صحيحًا، تركيزي منصب على كأس العالم”.
وانقسمت الجماهير عبر “تويتر”، حيث توقع البعض أن رونالدو يرفض حسم الأمر، لرغبته في التركيز بالمونديال، حيث يطمح في الذهاب بعيدًا والمنافسة على اللقب، فيما أكد البعض الآخر صعوبة انتقاله إلى النصر، واحترافه في أوروبا.