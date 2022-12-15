جدل بشأن تواجد بنزيما في نهائي مونديال 2022

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أُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية تواجد النجم الفرنسي كريم بنزيما مع زملائه في مواجهة الأرجنتين المرتقبة.
ومن المقرر أن يلعب منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضد الأرجنتين، مساء يوم الأحد المقبل، على استاد لوسيل في نهائي كأس العالم 2022.
وأشارت شبكة راديو “مونت كارلو” الفرنسية، إلى أن بنزيما لم يطلب من إدارة ريال مدريد السفر إلى الدوحة، لحضور نهائي مونديال 2022، ولم يناقش هذا الأمر مع المدير الفني كارلو أنشيلوتي.
وأضافت الشبكة الفرنسية، اليوم الخميس: “كما أنه لم يتخذ بعد قرارًا نهائياً وحاسمًا بخصوص هذا الموضوع، علمًا بأنه استأنف التدريبات مع فريقه ريال مدريد الإسباني، يوم السبت الماضي”.
وكانت تقارير صحافية قد أكدت خلال الساعات القليلة الماضية إلى أن إدارة ريال مدريد لن تقف أمام رغبة بنزيما إذا أراد التواجد في نهائي كأس العالم، خاصة أنه يحق له استلام الميدالية الذهبية أو الفضية، لأنه لا يزال مقيدًا بقائمة فرنسا.
ولم يحسم المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديديه ديشامب موقفه بشأن عودة بنزيما مرة أخرى، حيث إنه تهرب من أسئلة الصحافيين بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد بالأمس.
وغادر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، معسكر فرنسا قبل يومين من المباراة الأولى ضد أستراليا في كأس العالم، وذلك بسبب إصابة عضلية، واحتاج برنامجًا علاجيًا مدته 3 أسابيع.