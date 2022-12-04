جدل بشأن مستقبل عبدالفتاح عسيري

تُخيم حالة من الجدل على مصير عبدالفتاح عسيري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.

غموض مستقبل عبدالفتاح عسيري

وأكدت تقارير صحافية، أن عبدالفتاح عسيري يرغب في الرحيل عن النصر في الميركاتو الشتوي سواء على سبيل الإعارة أو توقيع مخالصة مالية، بعد قرار جارسيا باستبعاده فنيًا؛ لعدم الحاجة إلى خدماته.

وتفاعلت الجماهير مع أنباء رحيل عسيري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعادت تداول تصريحه فور الانتقال إلى العالمي، عندما قال: “كل إنسان طموح يجب أن يروح النصر”، وأكدت أنه الآن يرغب مغادرته.

وبدأت الجماهير في طرح تساؤلات حول وجهة عبدالفتاح عسيري القادمة، حيث أكد البعض إمكانية عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتوقع البعض الآخر انتقاله إلى الاتحاد.

النصر هذا الموسم

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.