جدل بشأن مستقبل عبدالفتاح عسيري

منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع
تُخيم حالة من الجدل على مصير عبدالفتاح عسيري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد خروجه من حسابات المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا.
وأكدت تقارير صحافية، أن عبدالفتاح عسيري يرغب في الرحيل عن النصر في الميركاتو الشتوي سواء على سبيل الإعارة أو توقيع مخالصة مالية، بعد قرار جارسيا باستبعاده فنيًا؛ لعدم الحاجة إلى خدماته.
وتفاعلت الجماهير مع أنباء رحيل عسيري عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأعادت تداول تصريحه فور الانتقال إلى العالمي، عندما قال: “كل إنسان طموح يجب أن يروح النصر”، وأكدت أنه الآن يرغب مغادرته.
وبدأت الجماهير في طرح تساؤلات حول وجهة عبدالفتاح عسيري القادمة، حيث أكد البعض إمكانية عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وتوقع البعض الآخر انتقاله إلى الاتحاد.
على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب المتصدر.