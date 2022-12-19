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بعد غيابه عن مونديال 2022

جدل بشأن مستقبل كريم بنزيما الدولي

2022-12-19 الساعة 3:04
جدل بشأن مستقبل كريم بنزيما الدولي
المواطن - مروة نبيل

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تُخيم حالة من الجدل على مستقبل نجم ريال مدريد، كريم بنزيما مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد غيابه عن كأس العالم 2022 في قطر بداعي الإصابة.

كريم بنزيما يغيب دوليًا

وغاب كريم بنزيما عن منتخب فرنسا لعدة سنوات، وتحديدًا منذ تورطه في قضية ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا عام 2015، قبل أن يعلن المدير الفني ديديه ديشامب عن استدعائه رسميًا في مايو 2021.

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فرنسا والنمسا
بنزيما

عودة وتألق مع الريال وفرنسا

وجاءت عودة بنزيما صاحب الـ35 عامًا، إلى منتخب فرنسا، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لينضم إلى قائمة الديوك طوال الفترة الماضية، ويكون من الركائز الأساسية.

وخطف كريم بنزيما الأنظار هذا العام، ليحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، بعدما ساهم في تتويج الريال بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، وفاز بلقب الهداف في البطولتين، وتوج مع فرنسا بدوري الأمم الأوروبية.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadrid

غياب للإصابة قبل المونديال

وكان بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، إلا أنه تعرض لإصابة قوية في الفخذ قبل انطلاق البطولة، ليعلن الاتحاد الفرنسي استبعاده من القائمة النهائية.

كريم بنزيما - منتخب فرنسا
بنزيما

جدل بعد الاستبعاد

وأُثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية بشأن استبعاد كريم بنزيما، حيث أكدت صحيفة “ليكيب”، أن اللاعب كان يتمنى البقاء في معسكر المنتخب والتعافي من إصابته، للحصول على فرصة المشاركة.

وشددت على أن ديشامب لم يضم لاعب آخر بدلًا منه، لذلك كان يرغب كريم بنزيما في الاستمرار، إلا أن المدرب نفسه هو من رفض بقاء اللاعب في معسكر المنتخب، وأصر على رحيله، مؤكدة أن هناك سوء تفاهم بين جميع الأطراف.

ديديه ديشامب
مدرب فرنسا

وفي السياق ذاته، أشارت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجه دعوة لبنزيما من أجل السفر إلى الدوحة وحضور نهائي كأس العالم 2022، ولكنه رفض.

ويبدو أن الفترة المقبلة قد تشهد تفكير كريم بنزيما في الاعتزال الدولي، والتركيز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، خاصة أنه كان يرغب في المشاركة بكأس العالم.

 

كريم بنزيما
بنزيما

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