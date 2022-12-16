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بعد الإعلان عن إقامتها بالمغرب

جدل بشأن نظام كأس العالم للأندية 2022

2022-12-16 الساعة 4:31
جدل بشأن نظام كأس العالم للأندية 2022
المواطن - مروة نبيل

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أثار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو حالة من الجدل بشأن احتمالية تعديل قواعد بطولة كأس العالم للأندية 2022.

كأس العالم للأندية بالمغرب

وكان إنفانتينو قد أعلن، اليوم الجمعة، إقامة النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في المغرب، خلال شهر فبراير المقبل، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى والأندية المشاركة.

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كما أعلن إنفانتينو عن إقامة مونديال الأندية كل 4 أعوام في فصل الصيف بداية من 2025، وذلك بمشاركة 32 ناديًا، مؤكدًا أنه تم تأجيل البدء بالنظام الجديد بتواجد 24 فريقًا، بسبب جائحة كورونا، وإقامة بعض البطولات القارية المؤجلة.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

تعديل بنود المشاركة

وتضمنت بنود اجتماع مجلس فيفا، مناقشة القواعد الخاصة بالنسخة الجديد من كأس العالم للأندية، على الرغم من أن اللوائح الخاصة بالبطولة ثابتة منذ سنوات طويلة، الأمر الذي أثار حالة من الجدل، خاصة أن إنفانتينو لم يوضح الأمر.

وتأكدت مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي في مونديال الأندية 2022، نظرًا لتتويجه بلقبي الدوري المغربي ودوري أبطال إفريقيا، ولكن تبقى الصفة التي سيُشارك بها محل جدل.

الوداد المغربي
لاعبو الوداد – المصدر @CAFCLCC_ar

وفي حالة مشاركة الوداد البيضاوي كبطل الدوري المغربي، سيلعب الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، باعتباره وصيفًا لدوري أبطال إفريقيا، كما حدث في النسخ الماضية.

وفي حالة حدوث تعديل في اللوائح الخاصة بالبطولة، قد يتم اعتماد مشاركة الوداد كبطل لدوري أبطال إفريقيا، ومشاركة الرجاء ممثلًا عن المغرب باعتباره وصيف الدوري في الموسم الماضي.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

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