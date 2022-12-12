جدول ترتيب مجموعات بطولة دوري المدارس للبنات

اختُتمت مباريات الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري المدارس للبنات 2022، بعد أن بدأت أول أمس السبت واستمرت مباريات الجولة الأولى حتى أمس الأحد.

نتائج مباريات السبت

وكانت مباريات السبت انتهت بتعادل سلبي بين الثانوية الثامنة بمكة المكرمة والثانوية الرابعة بالجبيل، وفوز الثانوية الأولى بجازان على الثانوية السابعة بحائل برباعية دون رد.

كما فازت مدارس الأنجال الأهلية بالطائف على الثانوية الـ14 بعرعر، بنتيجة هدفين دون رد.

أما الثانوية الثالثة بنجران ففازت على الثانوية الـ11 بأبها بهدف دون رد.

نتائج مباريات الأحد

وفي مباريات أمس الأحد في دوري المدارس للبنات، فازت مدرسة ثانوية دار الحنان بجدة على ثانوية الأنجال الأهلية بالأحساء برباعية لهدف.

بينما فازت ثانوية فاطمة بنت منذر بالباحة على ثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك بهدف دون رد، أما مدارس التربية الأهلية بالرياض ففازت على الثانوية التاسعة بعنيزة برباعية دون رد.

أما مدرسة انوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة ففازت على مدرسة الثانوية الـ13 بالقريات بنتيجة 2/ 1.

ترتيب مجموعات دوري المدارس

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد الجولة الأولى كالتالي: “الثانوية الأولى بجازان في الصدارة برصيد 3 نقاط، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة في المركز الثاني برصيد نقطة، الثانوية الرابعة بالجبيل في المركز الثالث برصيد نقطة، الثانوية السابعة بحائل برصيد صفر من النقاط في المركز الرابع.

أما ترتيب المجموعة الثانية فجاء كالتالي: “مدارس الأنجال الأهلية بالطائف في المركز الأول برصيد 3 نقاط، مدرسة الثانوية الثالثة بنجران في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، الثانوية الـ11 بأبها في المركز الثالث برصيد صفر من النقاط، الثانوية الرابعة عشرة بعرعر برصيد صفر من النقاط في المركز الرابع”.

أما ترتيب المجموعة الثالثة فجاء كالتالي: “مدارس التربية الأهلية بالرياض في الصدارة برصيد 3 نقاط، مدرسة أنوار الفيحاء في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، مدرسة الثانوية الـ13 بالقريات برصيد صفر من النقاط في المركز الثالث، مدرسة الثانوية التاسعة بعنيزة في المركز الرابع”.

أما ترتيب المجموعة الرابعة فجاء كالتالي: “ثانوية دار الحنان بجدة في المركز الأول برصيد 3 نقاط، ثانوية فاطمة بنت منذر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك في المركز الثالث، ثانوية الأنجال الأهلية بالأحساء في المركز الرابع برصيد صفر من النقاط”.