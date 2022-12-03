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للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني

جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

2022-12-03 الساعة 9:37
جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين
المواطن - الرياض

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نشرت قناة “عين” جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، الذي سوف يبدأ غدًا الأحد إن شاء الله.

وأضافت القناة أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.

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ولفتت إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط (هنا ).

العودة للفصل الدراسي الثاني

واستعدت المدارس والطلاب في جميع المراحل الدراسية للعودة مجددًا غدًا الأحد، لأول يوم من الفصل الدراسي الثاني ومواصلة تحصيلهم العلمي.

استعدادات الدراسة

وأعلنت المدارس بجميع المراحل عن جاهزيتها واستعدادها لعودة الطلاب والطالبات، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني لعام 1444هـ، وذلك وسط متابعة وزارة التعليم عبر اللجان الإشرافية المختصة والزيارات الميدانية من قبل مسؤولي إدارات ومكاتب التعليم بالمناطق والمحافظات الاستعداد لاستكمال العملية التعليمية، والتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، واستكمال أعمال الصيانة، وتوافر الأدوات والتجهيزات اللازمة لبداية فصل دراسي جديد.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة أن توقيت الدوام الشتوي ينطلق غدًا، حيث يكون الاصطفاف الصباحي لمدارس (البنين) عند الساعة السابعة وخمسة عشر دقيقة صباحًا، أما الحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف.

بينما تبدأ المدارس المسائية عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة.

 

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