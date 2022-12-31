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الأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني

جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين

2022-12-31 الساعة 8:24
جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة “عين”، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام المختلفة للأسبوع الخامس من الفصل الدراسي الثاني، الذي سيبدأ غدًا الأحد.

البث المباشر

وأضافت القناة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنها ستبدأ في البث مباشر عبر قنوات عين من الساعة 7:00 صباحًا، أو عبر اليوتيوب أو منصة مدرستي.

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ويمكن الاطلاع على تفاصيل الجدول عبر هذا الرابط اضغط ( هنا ).

يذكر أن إدارة تعليم جدة قررت تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد، في مدارس جدة ورابغ وخليص، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع.

وأضافت أن الدوام لليوم الدراسي غدًا سيكون عن بُعد عبر “منصة مدرستي” لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

الإجازة المطولة الثانية

ومن المقرر أن يحصل الطلاب على الإجازة المطولة الثانية التي ستبدأ بنهاية دوام الخميس الموافق 19 جمادى الآخرة وتنتهي يوم 23 جمادى الآخرة، وفقًا لما ذكرته وزارة التعليم في التقويم الدراسي لعام 1444هـ.

فيما ستكون آخر الإجازات المطولة إجازة يوم التأسيس وتبدأ بنهاية دوام الثلاثاء الموافق للأول من شعبان وتشمل يومي الأربعاء والخميس ويضاف إليهما الإجازة الأسبوعية المعتادة.

أما بشأن بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني فستبدأ يوم 10-8-1444هـ الموافق 2 مارس 2023.

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