جدول عقوبات مخالفة لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

نشرت جريدة أم القرى اليوم، لائحة تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل.
وتهدف اللائحة إلى حفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.
جدول المخالفات والعقوبات
|م
|وصف المخالفة
|قيمة المخالفة
|1
|ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغى
|5000 خمسة آلاف ريال
|2
|ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي
|4000 أربعة آلاف ريال
|3
|ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ
|5000 خمسة آلاف ريال
|4
|ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص
|4000 أربعة آلاف ريال
|5
|عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص
|5000 خمسة آلاف ريال
|6
|إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط
|5000 خمسة آلاف ريال
|7
|عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها
|5000 خمسة آلاف ريال
|8
|التأخر في تجديد الترخيص
|5000 خمسة آلاف ريال
|9
|تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق
|3000 ثلاثة آلاف ريال
|10
|تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية
|1000 ألف ريال
|11
|عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة
|2000 ألفا ريال
|12
|قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها
|2000 ألفا ريال
|13
|عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة
|2000 ألفا ريال
|14
|عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة
|2000 ألفا ريال
|15
|عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها
|500 خمسمائة ريال
|16
|تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة
|500 خمسمائة ريال
|17
|عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها
|1000 ألف ريال
|18
|عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها
|2000 ألفا ريال
|19
|فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماماً
|2000 ألفا ريال
|20
|عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة
|1000 ألف ريال
|21
|عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة
|2000 ألفا ريال
|22
|وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها
|2000 ألفا ريال
|23
|عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة
|500 خمسمائة ريال
|24
|عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية
|500 خمسمائة ريال
|25
|عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل
|500 خمسمائة ريال
|26
|عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب
|500 خمسمائة ريال
|27
|عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة
|1000 ألف ريال
|28
|استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد
|5000 خمسة آلاف ريال
|29
|تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه
|1000 ألف ريال
|30
|تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام
|500 خمسمائة ريال
|31
|عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة
|1000 ألف ريال
|32
|تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل
|5000 خمسة آلاف ريال
|33
|تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية
|3000 ثلاثة آلاف ريال
|34
|التأخير في تجديد بطاقة التشغيل
|1000 ألف ريال
|35
|عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية
|5000 خمسة آلاف ريال
|36
|عدم إصدار تذكرة سفر للركاب
|1000 ألف ريال
|37
|عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب
|1000 ألف ريال
|38
|تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه
|3000 ثلاثة آلاف ريال
|39
|عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة
|1000 ألف ريال
|40
|عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل
|500 خمسمائة ريال
|41
|عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين
|500 خمسمائة ريال
|42
|عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر
|2000 ألفا ريال
|43
|عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة
|1000 ألف ريال
|44
|تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة
|5000 خمسة آلاف ريال
|45
|تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة
|1000 ألف ريال
|46
|عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين
|3000 ثلاثة آلاف ريال
|47
|عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين
|1000 ألف ريال
|48
|تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
|5000 خمسة آلاف ريال
|49
|تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة
|1000 ألف ريال
|50
|عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية
|2000 ألفا ريال
|51
|عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج
|1000 ألف ريال
|52
|تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها
|5000 خمسة آلاف ريال
|53
|عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب
|500 خمسمائة ريال
|54
|السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة
|1000 ألف ريال
|55
|تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد على سعة المكان المخصص لها
|1000 ألف ريال
|56
|السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة
|2000 ألفا ريال
|57
|عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها
|2000 ألفا ريال
|58
|عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى
|1000 ألف ريال
|59
|تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة
|500 خمسمائة ريال
|60
|عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع
|1000 ألف ريال
|61
|عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني
|5000 خمسة آلاف ريال
|62
|عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع
|500 خمسمائة ريال
|63
|استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة
|500 خمسمائة ريال
|64
|عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها
|1000 ألف ريال
|65
|عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط
|2000 ألفا ريال
|66
|عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط
|2000 ألفا ريال
|67
|عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة
|1000 ألف ريال
|68
|عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة
|500 خمسمائة ريال
|69
|عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية
|5000 خمسة آلاف ريال
|70
|ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها
|5000 خمسة آلاف ريال
|71
|قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها
|5000 خمسة آلاف ريال
|72
|قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي
|5000 خمسة آلاف ريال
|73
|قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة
|5000 خمسة آلاف ريال
|74
|قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة
|5000 خمسة آلاف ريال
|75
|عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة
|2000 ألفا ريال
|76
|عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة
|5000 خمسة آلاف ريال
|77
|عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة
|2000 ألفا ريال
|78
|عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق
|2000 ألفا ريال
|79
|عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء
|3000 ثلاثة آلاف ريال