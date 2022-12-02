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5000 ريال غرامة التشغيل دون ترخيص

جدول عقوبات مخالفة لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

2022-12-02 الساعة 4:45
جدول عقوبات مخالفة لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات
المواطن - الرياض

نشرت جريدة أم القرى اليوم، لائحة تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج المملكة (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل.

وتهدف اللائحة إلى حفظ حقوق أطراف عملية النقل، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

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جدول المخالفات والعقوبات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة
1 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغى 5000 خمسة آلاف ريال
2 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي 4000 أربعة آلاف ريال
3 ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ 5000 خمسة آلاف ريال
4 ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال
5 عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
6 إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط 5000 خمسة آلاف ريال
7 عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها 5000 خمسة آلاف ريال
8 التأخر في تجديد الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال
9 تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق 3000 ثلاثة آلاف ريال
10 تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية 1000 ألف ريال
11 عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة 2000 ألفا ريال
12 قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها 2000 ألفا ريال
13 عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال
14 عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال
15 عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها 500 خمسمائة ريال
16 تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة 500 خمسمائة ريال
17 عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها 1000 ألف ريال
18 عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها 2000 ألفا ريال
19 فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماماً 2000 ألفا ريال
20 عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة 1000 ألف ريال
21 عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة 2000 ألفا ريال
22 وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها 2000 ألفا ريال
23 عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة 500 خمسمائة ريال
24 عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية 500 خمسمائة ريال
25 عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل 500 خمسمائة ريال
26 عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب 500 خمسمائة ريال
27 عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة 1000 ألف ريال
28 استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة آلاف ريال
29 تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه 1000 ألف ريال
30 تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام 500 خمسمائة ريال
31 عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة 1000 ألف ريال
32 تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 خمسة آلاف ريال
33 تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ثلاثة آلاف ريال
34 التأخير في تجديد بطاقة التشغيل 1000 ألف ريال
35 عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية 5000 خمسة آلاف ريال
36 عدم إصدار تذكرة سفر للركاب 1000 ألف ريال
37 عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب 1000 ألف ريال
38 تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه 3000 ثلاثة آلاف ريال
39 عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة 1000 ألف ريال
40 عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل 500 خمسمائة ريال
41 عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين 500 خمسمائة ريال
42 عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر 2000 ألفا ريال
43 عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة 1000 ألف ريال
44 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال
45 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 ألف ريال
46 عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 3000 ثلاثة آلاف ريال
47 عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 1000 ألف ريال
48 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال
49 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 1000 ألف ريال
50 عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية 2000 ألفا ريال
51 عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج 1000 ألف ريال
52 تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها 5000 خمسة آلاف ريال
53 عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب 500 خمسمائة ريال
54 السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة 1000 ألف ريال
55 تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد على سعة المكان المخصص لها 1000 ألف ريال
56 السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة 2000 ألفا ريال
57 عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها 2000 ألفا ريال
58 عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى 1000 ألف ريال
59 تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة 500 خمسمائة ريال
60 عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع 1000 ألف ريال
61 عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5000 خمسة آلاف ريال
62 عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع 500 خمسمائة ريال
63 استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة 500 خمسمائة ريال
64 عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها 1000 ألف ريال
65 عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال
66 عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال
67 عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة 1000 ألف ريال
68 عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة 500 خمسمائة ريال
69 عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5000 خمسة آلاف ريال
70 ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها 5000 خمسة آلاف ريال
71 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها 5000 خمسة آلاف ريال
72 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي 5000 خمسة آلاف ريال
73 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة 5000 خمسة آلاف ريال
74 قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة 5000 خمسة آلاف ريال
75 عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال
76 عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة 5000 خمسة آلاف ريال
77 عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة 2000 ألفا ريال
78 عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق 2000 ألفا ريال
79 عدم مراجعة الهيئة خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء 3000 ثلاثة آلاف ريال

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