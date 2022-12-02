جدول عقوبات مخالفة لائحة نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات

م وصف المخالفة قيمة المخالفة

1 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص / ترخيص ملغى 5000 خمسة آلاف ريال

2 ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص الفرعي 4000 أربعة آلاف ريال

3 ممارسة النشاط بترخيص منتهٍ 5000 خمسة آلاف ريال

4 ممارسة النشاط خلال فترة إيقاف الترخيص 4000 أربعة آلاف ريال

5 عدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال

6 إنقاص الحد الأدنى لعدد الحافلات عن المعتمد في النشاط 5000 خمسة آلاف ريال

7 عدم الارتباط بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة أو أي منها 5000 خمسة آلاف ريال

8 التأخر في تجديد الترخيص 5000 خمسة آلاف ريال

9 تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق 3000 ثلاثة آلاف ريال

10 تشغيل سائق ببطاقة سائق منتهية 1000 ألف ريال

11 عدم قيام السائق بالفحص السريع اليومي للتأكد من سلامة الحافلة وتجهيزاتها قبل القيادة 2000 ألفا ريال

12 قيام السائق بقيادة الحافلة مع وجود علامات تحذيرية تؤثر على سلامة الحافلة أثناء سيرها 2000 ألفا ريال

13 عدم التوقف التام من قبل السائق عند صعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال

14 عدم الوقوف في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال

15 عدم مساعدة السائق للأشخاص من ذوي الإعاقة عند صعود الحافلة أو النزول منها 500 خمسمائة ريال

16 تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك داخل مقصورة الحافلة 500 خمسمائة ريال

17 عدم تأكد السائق من جلوس الركاب قبل بدء الرحلة أو خلالها 1000 ألف ريال

18 عدم إغلاق السائق لأبواب الحافلة عند بدء الرحلة أو خلالها 2000 ألفا ريال

19 فتح السائق لأبواب الحافلة قبل وقوف الحافلة تماماً 2000 ألفا ريال

20 عدم تأكد السائق من تواجد جميع الركاب في الحافلة بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحلة 1000 ألف ريال

21 عدم تأكد السائق من خلو الحافلة من الركاب بعد انتهاء الرحلة 2000 ألفا ريال

22 وجود عوائق في ممر الحافلة ومخارجها 2000 ألفا ريال

23 عدم إلمام السائق بالأنظمة التشغيلية داخل الحافلة 500 خمسمائة ريال

24 عدم اهتمام السائق بالمظهر والنظافة الشخصية 500 خمسمائة ريال

25 عدم التزام السائق بالزي الوطني أو الزي المعتمد أثناء تأدية العمل 500 خمسمائة ريال

26 عدم التزام السائق بالآداب العامة، وحسن التعامل مع الركاب 500 خمسمائة ريال

27 عدم تقيد السائق بساعات القيادة أو الراحة اليومية أو الأسبوعية المعتمدة 1000 ألف ريال

28 استعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 خمسة آلاف ريال

29 تشغيل حافلة غير مزودة بدورة مياه 1000 ألف ريال

30 تشغيل حافلة مزودة بدورة مياه غير صالحة للاستخدام 500 خمسمائة ريال

31 عدم توفر رفوف علوية داخلية في الحافلة ومستودع لحفظ الأمتعة 1000 ألف ريال

32 تشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل 5000 خمسة آلاف ريال

33 تشغيل حافلة ببطاقة تشغيل منتهية 3000 ثلاثة آلاف ريال

34 التأخير في تجديد بطاقة التشغيل 1000 ألف ريال

35 عدم التقيد بأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية 5000 خمسة آلاف ريال

36 عدم إصدار تذكرة سفر للركاب 1000 ألف ريال

37 عدم إصدار بيان بأمتعة الركاب 1000 ألف ريال

38 تشغيل الناقل لحافلة عائدة لناقل آخر دون إبرام عقد تشغيل معه 3000 ثلاثة آلاف ريال

39 عدم وجود كشف تحميل بالركاب مكتوب بشكل آلي في الحافلة 1000 ألف ريال

40 عدم تدوين أي من البيانات المطلوبة في كشف التحميل 500 خمسمائة ريال

41 عدم وجود إثباتات الهوية ووثائق وتأشيرات السفر اللازمة مع الركاب والسائقين 500 خمسمائة ريال

42 عدم تأمين سائق مساعد في الرحلات الطويلة (400 كلم) وأكثر 2000 ألفا ريال

43 عدم تزويد السائق بنسخة من الوثائق المطلوبة لعملية النقل أو أي منها، أو عدم الاحتفاظ بها داخل الحافلة 1000 ألف ريال

44 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال

45 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة 1000 ألف ريال

46 عدم تجهيز الحافلة بكافة التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 3000 ثلاثة آلاف ريال

47 عدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية المعتمدة من قبل مزودي التجهيزات الفنية المؤهلين 1000 ألف ريال

48 تشغيل حافلة لا يتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 5000 خمسة آلاف ريال

49 تشغيل حافلة لا يتوفر بها أي من متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة 1000 ألف ريال

50 عدم العناية بصيانة الحافلة أو حالتها الفنية 2000 ألفا ريال

51 عدم المحافظة على مظهر الحافلة ونظافتها من الداخل والخارج 1000 ألف ريال

52 تحميل الحقائب والأمتعة، أو أي منقولات أخرى دون مرافقة أصحابها 5000 خمسة آلاف ريال

53 عدم وجود بطاقات عفش على أي من حقائب وأمتعة الركاب 500 خمسمائة ريال

54 السماح للركاب بتحميل الحقائب والأمتعة الشخصية غير اليدوية داخل مقصورة الحافلة 1000 ألف ريال

55 تحميل حقائب وأمتعة الركاب اليدوية داخل مقصورة الحافلة بما يزيد على سعة المكان المخصص لها 1000 ألف ريال

56 السماح للركاب بتحميل أي أدوات حادة أو مواد من شأنها إلحاق الأذى بالركاب الآخرين داخل مقصورة الحافلة 2000 ألفا ريال

57 عدم تحديد آلية مناسبة لإعادة المفقودات لأصحابها 2000 ألفا ريال

58 عدم تحديد رقم لتواصل الركاب للإبلاغ عن المفقودات أو الشكاوى 1000 ألف ريال

59 تركيب أدوات زينة، أو وضع ملصقات غير معتمدة من الهيئة داخل أو خارج الحافلة 500 خمسمائة ريال

60 عدم إشعار الهيئة عند تغيير موقع المركز الرئيسي أو أي من الفروع 1000 ألف ريال

61 عدم إشعار الهيئة عند إدخال أي تعديلات في كيان المنشأة القانوني 5000 خمسة آلاف ريال

62 عدم وضع نسخة من الترخيص في مكان مرئي للجميع في المركز الرئيسي والفروع 500 خمسمائة ريال

63 استعمال مطبوعات لا تحمل بشكل واضح البيانات المطلوبة 500 خمسمائة ريال

64 عدم تحديث بيانات وسائل التواصل لدى الهيئة في حال تغييرها 1000 ألف ريال

65 عدم تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات المطلوبة ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال

66 عدم تمكين مراقب الخدمة بالهيئة من الاطلاع على سجلات الناقل أو تزويده بالمعلومات أو المستندات ذات العلاقة بالنشاط 2000 ألفا ريال

67 عدم الالتزام بحقوق الركاب المعتمدة من الهيئة 1000 ألف ريال

68 عدم الالتزام بشروط الإعلان داخل الحافلة 500 خمسمائة ريال

69 عدم توفير الحافلات للهيئة أو الجهات الحكومية المعنية وتمكينهم منها في حالات الطوارئ أو الكوارث الطبيعية 5000 خمسة آلاف ريال

70 ممارسة الحافلة غير السعودية للنقل داخل مدن المملكة وفيما بينها 5000 خمسة آلاف ريال

71 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من مدن أو محطات غير المسموح بالنقل منها 5000 خمسة آلاف ريال

72 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل في طريق العودة من غير مراكز النقل العام أو مكتب الوكيل المحلي 5000 خمسة آلاف ريال

73 قيام الحافلة غير السعودية بالنقل لدولة ثالثة دون الحصول على تصريح من الهيئة 5000 خمسة آلاف ريال

74 قيام الحافلة غير السعودية بالتنقل فارغة بين مدن المملكة دون الحصول على تصريح من الهيئة 5000 خمسة آلاف ريال

75 عدم وقوف الحافلة غير السعودية في الأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب من الحافلة 2000 ألفا ريال

76 عدم وجود وكيل محلي للناقل غير السعودي بالمملكة 5000 خمسة آلاف ريال

77 عدم إخضاع الحافلة للفحص الفني الدوري قبل انتهاء مدة صلاحيته بناءً على طلب الهيئة 2000 ألفا ريال

78 عدم تمكين الهيئة من إجراء الفحص الفني المفاجئ للحافلة على جانب الطريق 2000 ألفا ريال