جدول مباريات الفرق المشاركة بـ دوري المدارس للبنات

كشف الحساب الرسمي لـ بطولة دوري المدارس عبر “تويتر” عن جدول مباريات الفرق المشاركة في البطولة للبنات.

ويتواجد في المنافسة كل من ” مدرسة الثانوية الرابعة عشرة بـ عرعر التابعة لمنطقة تعليم الحدود الشمالية، الثانوية التاسعة بعنيزة، الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثالثة عشرة بالقريات، مدارس التربية الأهلية بالرياض، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد بتبوك، الثانوية السابعة بحائل، مدارس أنوار الفيحاء الأهلية بالمدينة المنورة، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية الحادية عشرة بأبها، الثانوية الثالثة بنجران، ثانوية دار الحنان بجدة، مدرسة الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة”.

تفاصيل البطولة

وتنطلق منافسات البطولة بداية من 10 إلى 24 ديسمبر الجاري.

وكانت القرعة أسفرت أول أمس الخميس عن التالي: “المجموعة الأولى ” الثانوية الرابعة بالجبيل، الثانوية الثامنة بمكة المكرمة، الثانوية الأولى بجازان، الثانوية السابعة بحائل”.

المجموعة الثانية” مدارس الأنجال الأهلية بالطائف، الثانوية الرابعة عشر بعرعر، الثانوية الحادية عشر بأبها، الثانوية الثالثة بنجران”.

المجموعة الثالثة” مدارس التربية الأهلية في الرياض، الثانوية التاسعة بعنيزة، أنوار الفيحاء الأهلية في المدينة المنورة، الثانوية الثالثة عشر بالقريات”.

المجموعة الرابعة” ثانوية دار الحنان بجدة، الأنجال الأهلية بالأحساء، ثانوية طلائع الغد الأهلية بتبوك، ثانوية فاطمة بنت المنذر بالباحة”.

وكانت اللجنة الإشرافية على البطولة أكملت كافة الترتيبات الخاصة ببدء منافسات بطولة نخبة المملكة لكرة القدم للبنات، حيث جهزت الملعب الخاص بإقامة مباريات البطولة بالإضافة إلى مقرات إقامة الفرق في فنادق محافظة جدة، إلى جانب إعداد اللجان العاملة في البطولة من العنصر النسائي، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية بوزارة التعليم.