جدوى تتنازل عن كامل حصتها في أرامكو

أعلنت شركة جدوى للاستثمار السعودية، بيع حصتها بالكامل في شركة أرامكو السعودية البالغة 30% لزيوت الأساس ( لوبريف )، وذلك من خلال الطرح العام لأسهمها في الأسواق المالية السعودية.

استثمارات مليارية

وأفادت بلومبرج الأمريكية، بأن جدوى تخطط لإجراء صفقة ملكية خاصة جديدة لاستثمار حوالي ملياري ريال سعودي بما يعادل 532 مليون دولار.

وباعت شركة الأسهم الخاصة السعودية جدوى، 50 مليون سهم، بما يعادل حصة 30٪، في الطرح مقابل 99 ريالًا للسهم الواحد.

الأسواق الأكثر نشاطًا

وتتطلع شركة جدوى للاستثمار السعودية للاستفادة من النمو الاقتصادي السريع في السعودية، لذلك ستدرج حصص في 3 شركات من محافظها بحلول عام 2025.

وأعرب طارق السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار السعودية، عبر تعليقاته لوكالة بلومبرج، بأن شركة الأسهم الخاصة تجري مناقشات متقدمة لإكمال صفقتين للأسهم الخاصة في الشهور الـ12 القادمة، وأكد أن الشركة تركز على صناعات الرعاية الصحية والمستهلكين.

نشاط الاكتتابات

وأضافت جدوى في بيان لها: التخارج من لوبريف، يمثل ثامن عملية تخارج للشركة من استثماراتها في الأسهم الخاصة، مما رفع إجمالي توزيعات الأسهم الخاصة للشركة إلى العملاء إلى 11 مليار ريال.

وأوضحت بلومبرج أن منطقة الخليج واحدة من أكثر أسواق الاكتتابات الأولية نشاطًا في العالم في عام 2022 ، حيث جمعت أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

يأتي ذلك، فيما أفادت أسعار النفط المرتفعة اقتصادات الخليج والأسواق والميزانيات العمومية للشركات، مما ساعد على دفع موجة من عمليات الإدراج.