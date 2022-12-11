جد وابن وحفيد يتنافسون في مهرجان الصقور

جمعت النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقامة في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، الجد والابن والحفيد تحت سقف واحد؛ تحقيقاً لشعار المهرجان “إرث يتجدد”.

أصغر مشارك

ولفت أصغر صقَّار مشارك في المهرجان، أنظار الحضور، من خلال حماسته، وحسن تعامله مع صقره (شرشبيل)، حيث شارك الصقَّار الصغير عبدالهادي بن عبدالله المطيري، البالغ من العمر خمس سنوات، في الشوط الثاني لمنافسات (صقَّار المستقبل)، وحقق المركز الثاني بزمن قدره 18.349 ثانية.

وتحدث عبدالله المطيري -والد عبدالهادي-، عن حب ابنه الصقورَ والصقارة، وحرصه الدائم على مرافقته خلال التدريبات.

وأوضح المطيري أنه يشارك في منافسات الملواح (400 متر)، وكذلك والده، إضافة إلى ابنه عبدالهادي الذي يشارك في (صقَّار المستقبل)، مشيداً بنادي الصقور السعودي الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الهواية والمحافظة على تراث المملكة.

ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال دعم مشاركة الأطفال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية، والمحافظة على انتقال الموروث الثقافي بين مختلف الأجيال، والإسهام في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقَّاري المستقبل.