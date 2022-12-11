Icon

أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا Icon تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل Icon السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال Icon الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم Icon تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع Icon وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 Icon الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام Icon حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة Icon 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تحقيقًا لشعار إرث يتجدد

جد وابن وحفيد يتنافسون في مهرجان الصقور

2022-12-11 الساعة 11:31
جد وابن وحفيد يتنافسون في مهرجان الصقور
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

جمعت النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور المقامة في مقر نادي الصقور السعودي بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، الجد والابن والحفيد تحت سقف واحد؛ تحقيقاً لشعار المهرجان “إرث يتجدد”.

أصغر مشارك

ولفت أصغر صقَّار مشارك في المهرجان، أنظار الحضور، من خلال حماسته، وحسن تعامله مع صقره (شرشبيل)، حيث شارك الصقَّار الصغير عبدالهادي بن عبدالله المطيري، البالغ من العمر خمس سنوات، في الشوط الثاني لمنافسات (صقَّار المستقبل)، وحقق المركز الثاني بزمن قدره 18.349 ثانية.
وتحدث عبدالله المطيري -والد عبدالهادي-، عن حب ابنه الصقورَ والصقارة، وحرصه الدائم على مرافقته خلال التدريبات.

قد يهمّك أيضاً
Img

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم بالمسجد الحرام

Img

رئيس الإمارات في زيارة رسمية لقطر

وأوضح المطيري أنه يشارك في منافسات الملواح (400 متر)، وكذلك والده، إضافة إلى ابنه عبدالهادي الذي يشارك في (صقَّار المستقبل)، مشيداً بنادي الصقور السعودي الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز الهواية والمحافظة على تراث المملكة.

ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال دعم مشاركة الأطفال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية، والمحافظة على انتقال الموروث الثقافي بين مختلف الأجيال، والإسهام في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقَّاري المستقبل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...
السعودية اليوم

السماح للسيارات الصغيرة بالعمل في تطبيقات نقل...

السعودية اليوم
الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...
السعودية اليوم

الصلاة على الشيخ أحمد الحواشي عصر اليوم...

السعودية اليوم
5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...
كأس العالم

5 غيابات تُجبر رينارد على تحديد تشكيل...

كأس العالم
البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب
العالم

البرلمان الأوروبي يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب

العالم
المغرب والحلم التاريخي
كأس العالم

المغرب والحلم التاريخي

كأس العالم
رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 
العالم

رجل يرشق الملك تشارلز بالبيض مجددًا 

العالم
لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا
السعودية اليوم

لقطات توثق مغادرة ولي العهد لجمهورية إندونيسيا

السعودية اليوم
أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...
السعودية اليوم

أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة وبرد على...

السعودية اليوم