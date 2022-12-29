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تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية

جراحة الساعة ونصف تُعيد المشي لسبعيني في الرياض

2022-12-29 الساعة 2:38
جراحة الساعة ونصف تُعيد المشي لسبعيني في الرياض
المواطن - واس

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نجح فريق طبي متخصص من إجراء تدخل جراحي لمريض سبعيني أسهم بحمد الله في إمكانية القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية في عملية استغرقت ساعة ونصفًا تكللت ولله الحمد بالنجاح.

تفاصيل العملية

وأكّد تجمع الرياض الصحي الثالث أنًّ الفريق الطبي المشرف على الحالة في مستشفى الدرعية استقبل الحالة لمريض يعاني من احتكاك وآلام شديدة بمفصل الركبة اليمنى أفقده القدرة على الحركة وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعية.

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وأوضح أنَّه تم تقييم الحالة وعمل الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أكدت وجود احتكاك شديد بمفصل الركبة، تسبب في عدم القدرة على المشي وعدم الاستطاعة في مد الرجل بشكل كامل وثني الركبة، مما تقرر أن يتم إجراء تدخل جراحي بإشراف فريق طبي متخصص يضم مختلف التخصصات الطبية وتم تحضير المريض للعملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح واستطاع الحركة ومد الرجل بشكل كامل وثني الركبة وحالته الصحية مستقرة، ويخضع حالياً للعلاج الطبيعي والتأهيل.

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