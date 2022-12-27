جراحة الـ90 دقيقة تعيد ذقن مريضة ثلاثينية لمكانها

أجرى مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف عملية جراحية لتقديم وتثبيت ذقن مريضة ثلاثينية، استغرقت قرابة ساعة ونصف.

وكانت المريضة تعاني من تقدّم في الذقن، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل؛ قرر الفريق الطبي إجراء العملية لتقديم الذقن المتراجع ٥-٦ ملم من خلال تثبيته بواسطة شرائح ومسامير تحت التخدير العام، كما بقيت المريضة تحت الملاحظة لعدة ساعات وبعد الاطمئنان عليها واستقرار حالتها وتماثلها للشفاء -ولله الحمد- غادرت المجمع.