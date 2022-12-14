جراحة دقيقة لإعادة عظم الترقوة والقفص الصدري لمريض

تمكن فريق طبي في مستشفى الملك خالد بتبوك من إجراء عملية دقيقة ومعقدة لإرجاع عظم الترقوة والقفص الصدري إلى مريض تعرض لحادث مروري بعد عملية جراحية استغرقت أربع ساعات.

جراحة دقيقة

وفي التفاصيل باشر الأطباء بقسم الإسعاف الحالة الحرجة بداية بإيقاف النزيف الذي تسبب في فقدان كميات كبيرة من الدم، وبعد إجراء الفحوصات السريرية والإشعاعية والمخبرية تبين وجود انفصال تام لعظم الترقوة مع عظم القفص الصدري بالإضافة إلى كدمات في الرئة وكسور في عظام الحوض وخلع في المفصل مما استدعى دخوله بشكل عاجل لغرفة العمليات الكبرى وإجراء عملية أمامية على الصدر شملت المفصل القصي الترقوي وعظم الترقوة اليمنى وإزالة الضغط على القسم العلوي من الرئة والشريان والأوردة والأعصاب التي تغذي الطرف العلوي وتفريغ التجمع الدموي الناتج عن الخلع والكسر وإعادة الجزء المكسور من الترقوة من داخل القصي والربط بين الضلع الأيمن الأول والترقوة للمحافظة على ثبات المفصل، حتى استقرت الحالة لتنقل بعدها إلى غرف التنويم لاستكمال المتابعة الطبية لها حتى الخروج من المستشفى.

عمليات ناجحة

يذكر أن مستشفى الملك خالد بتبوك الأشهر الثلاثة الماضية أجرى أكثر من 1031 عملية منها 381 عملية طارئة و 650 عملية روتينية.