“جربها”.. تحديات وإثارة بطابع واقعي ترفيهي على قناة السعودية

في تجربة مليئة بالتحديات والإثارة والحماس يأتي برنامج “جربها” على شاشة قناة السعودية بطابع واقعي ترفيهي سياحي حيث يوثق الفعاليات التي تقام في المملكة.

ويركز “جربها” على رصد أهم الفعاليات لموسم الرياض وغيرها والتعريف بأبرز النشاطات الترفيهية والعائلية والوجهات التي من الممكن القيام بها في قالب سريع ترفيهي لا يخلو من الفكاهة والتشويق.

تحديات ومسابقات وتفاعل

ويستضيف البرنامج في كل حلقة أحد مشاهير التواصل الاجتماعي ويبدأون معًا رحلة شيقة، تتنوع بين التحديات المتعددة والمسابقات وتجربة الطعام والمسابقات والتفاعل مع زوار الفعاليات،

ويقدم البرنامج مشاري العتيبي من أهم نجوم مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مشهور التيك توك سبايكي، ويعرض البرنامج كل يوم سبت في تمام الساعة ١١ مساءً.

مجموعة متنوعة من البرامج

الجدير بالذكر أن هيئة الإذاعة والتلفزيون أطلقت مجموعة متنوعة من البرامج ، أبرزها برنامج “هذا مكانك” الذي يستضيف هشام الهويش من خلاله نخبة من نجوم الفن والمجتمع، وبرنامج “ملفات” الذي يتناول القضايا الشائكة مع الإعلامي يوسف الجاسم، فيما يستعرض برنامج “موسيقانا” تاريخ الموسيقى السعودية، وتدخل الأسر مسابقات قوية في برنامج “العائلة الذكية”، ويستعرض برنامج “وش صاير” أبرز التريندات، كما تعود برامج “ملعب SBC” و”رياضة سكوب” و”مستقبل TECH” و”عالوعد” و”ألف ميل” و”ناس لوجيا” في مواسم جديدة.