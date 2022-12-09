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مع هطول الأمطار الغزيرة

جريان السيول يرسم لوحة فنية في الرياض

2022-12-09 الساعة 12:20
جريان السيول يرسم لوحة فنية في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تشهد أجزاء من منطقة الرياض، اليوم الجمعة، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ما أدى إلى جريان السيول بها.

ووثقت عدة مقاطع فيديو نشرها الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) على حسابه بموقع “تويتر”، جريان السيول في عدد من مدن الرياض منها الغاط وشمال تمير.

كما هطلت الأمطار الغزيرة في قرية الحفنة شمال الرياض، ما أدى إلى جريان السيول في شوارعها، ليخرج المواطنون للاستمتاع وتصوير هذه الأجواء.

 

كما شهد شمال رويغب بالقرب من روضة نورة، شمال الرياض نفس الحالة التي أدت إلى جريان السيول والأودية التي رسمت لوحة فنية طبيعية.

الطقس المتوقع اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة تتهيأ لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقتي حائل والقصيم تمتد خلال فترة المساء لتشمل أجزاء من منطقة الرياض، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

استمتاع بالأجواء الماطرة

وعلى إثر ذلك، دعا الدكتور عبدالله المسند المواطنين إلى الاستمتاع بالأجواء الماطرة، قائلًا إن اليوم الجمعة وغدًا السبت يجب القيام بكشتة في الرياض والمحمل وسدير والوشم وجنوبي القصيم.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “خذ غديّك، وعييلك ووالديك، واستمتع بالأجواء الماطرة خاصة شمال العاصمة، واعلم أن هذه الظروف المناخية تشكل 5% فقط من السنة”.

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