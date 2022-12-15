جريزمان: ميسي أفضل لاعب بالعالم

شدد نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أنطوان جريزمان على صعوبة مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم.

تعليق جريزمان على النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، يوم الأحد المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

وعلق جريزمان خلال تصريحاته لإذاعة “كوبي” الإسبانية على المواجهة المرتقبة، قائلًا: “منتخب الأرجنتين يشبهنا، فهو فريق يمتاز بالأداء الجماعي، ولديه أفضل لاعب في العالم ميسي، ستكون مباراة صعبة يوم الأحد”.

وتابع نجم أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلًا: “الطريق إلى لقب كأس العالم لا يزال طويلاً، يتبقى أمامنا 90 دقيقة أو ربما أكثر، لذا يجب أن تكون أقدامنا راسخة، ونستعد للمباراة بشكل قوي”.

واختتم جريزمان تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “المباراة النهائية ستحسمها تفاصيل صغيرة ربما فرصة أو ركلة ركنية أو ركلة حرة، أو هجمة مرتدة”.

تألق في المونديال

ويُقدم جريزمان صاحب الـ31 عامًا مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، وتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب في نصف النهائي، والتي حسمها الديوك بثنائية.

على الجانب الآخر، يبقى ليونيل ميسي سلاح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ونجح في تسجيل 5 أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.