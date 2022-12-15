Icon

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع Icon التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
مؤكدًا صعوبة مواجهة الأرجنتين

جريزمان: ميسي أفضل لاعب بالعالم

2022-12-15 الساعة 4:35
جريزمان: ميسي أفضل لاعب بالعالم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، أنطوان جريزمان على صعوبة مواجهة الأرجنتين، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم.

تعليق جريزمان على النهائي

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، يوم الأحد المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

ضبط شخص بحوزته 239 كجم من القات المخدر

Img

حاول تقليد تيك توك.. إصابة طالب مصري بقطع في النخاع الشوكي

وعلق جريزمان خلال تصريحاته لإذاعة “كوبي” الإسبانية على المواجهة المرتقبة، قائلًا: “منتخب الأرجنتين يشبهنا، فهو فريق يمتاز بالأداء الجماعي، ولديه أفضل لاعب في العالم ميسي، ستكون مباراة صعبة يوم الأحد”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

وتابع نجم أتلتيكو مدريد تصريحاته قائلًا: “الطريق إلى لقب كأس العالم لا يزال طويلاً، يتبقى أمامنا 90 دقيقة أو ربما أكثر، لذا يجب أن تكون أقدامنا راسخة، ونستعد للمباراة بشكل قوي”.

واختتم جريزمان تصريحاته الإذاعية، قائلًا: “المباراة النهائية ستحسمها تفاصيل صغيرة ربما فرصة أو ركلة ركنية أو ركلة حرة، أو هجمة مرتدة”.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

تألق في المونديال

ويُقدم جريزمان صاحب الـ31 عامًا مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم ضمن منافسات النسخة الحالية من كأس العالم، وتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة المغرب في نصف النهائي، والتي حسمها الديوك بثنائية.

على الجانب الآخر، يبقى ليونيل ميسي سلاح منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ونجح في تسجيل 5 أهداف، ليتصدر قائمة الهدافين، بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي.

ليونيل ميسي
ميسي – المصدر @Argentina

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...
العالم

لحظة ضرب واعتقال مراسل بي بي سي...

العالم
بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق
السوق

بلومبرج: أوبك بلس تتمسك باستقرار الأسواق

السوق
قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته
الرياضة

قبل أقدامها.. حب بطل الجوجيتسو لوالدته

الرياضة
العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب
الرياضة

العطوي: المنتخب السعودي للشباب جيل الذهب

الرياضة
وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98
السعودية اليوم

وفاتان و40 حالة كورونا جديدة وتعافي 98

السعودية اليوم
أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات
صحة وطب‎

أغلب مرضى القلب المكسور من السيدات

صحة وطب‎
الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...
السعودية اليوم

الرياض تستضيف المؤتمر الأول لجمعية الأورام والعلاج...

السعودية اليوم
بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 
العالم

بريطانيا تعاني من تفاقم أزمة البيض 

العالم