جزيرة أمهات تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل

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نشر عادل الفراج، المهتم بالإعلام الرقمي ومبادرات ومشاريع رؤية ولي العهد 2030، لقطات بديعة لجزيرة أمهات في البحر الأحمر.
وقال الفراج في تغريدة على موقع تويتر: لا زالت السعودية تبهر العالم، جزيرة أمهات في البحر الأحمر.. تجربة سياحية استثنائية ورفاهية من عالم المستقبل.
تعد جزيرة أمهات الشيخ إحدى الجزر البكر لمشروع البحر الأحمر، حيث تقع على الساحل الغربي من منطقة تبوك.
وتتسارع أعمال الإنشاءات في الجزيرة حيث تعمل على تشييد منتجعين فاخرين، لتحويل الجزيرة إلى وجهة فريدة من نوعها للاستجمام.