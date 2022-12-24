جزيرة الـ Christmas جوهرة نائية في أستراليا

يتخذ سكان جزيرة الـ Christmas شعارًا فريدًا من نوعه يقول: الغابة هي ملعبنا، والبحر هو أرض عجائبنا، ويتميز ذلك المكان بالعديد من الأمور والأنشطة الفريدة من نوعها.

وأبرزت شبكة CNN الأمريكية، مزايا تلك الجزيرة التي تقع في منطقة خارجية في أستراليا، ويستغرق الوصول لها 3.5 ساعة بالطائرة من شمال غرب بيرث، عاصمة أستراليا الغربية.

وقال التقرير: هناك الكثير من الأنشطة الممتعة من الغوص والغطس وركوب الأمواج إلى زيارة الكهوف والسير عبر الغابة للتسكع على الشواطئ المخفية.

جزيرة الـ Christmas جوهرة نائية

وتابع التقرير: جزيرة الـ Christmas بمثابة جوهرة نائية في المحيط الهندي، وهي في الواقع أقرب إلى إندونيسيا من أستراليا، وتتميز بحجمها الصغير نسبيًا والذي يبلغ نحو 135 كيلومترًا مربعًا فقط.

ومع ذلك، فهي موطن لمنحدرات جميلة وغابة كثيفة وأيضًا شعاب مرجانية مزدهرة بجانب 250 نوعًا مستوطنًا، وهو ما يجعلها مجتمعًا نابضًا بالحياة وجميلًا ومتناغمًا.

بوتقة تذوب فيها الثقافات

تمتزج الثقافات هناك بشكل مثير للإعجاب، فعدد سكان جزيرة الـ Christmas يبلغ 1700 شخص، منهم 22% صينيون، و17% من أستراليا، و16.1% من مالايو، و12.5% من بريطانيا، و3.8% من إندونيسيا.

نتيجة لذلك، يمكن سماع العديد من اللغات، كما يمكن للأطفال تعلم أكثر من لغة، على سبيل المثال، فإن أطفال لورين تايلور، يجيدون 4 لغات، وقالت: نشأ الأطفال دون تكنولوجيا تسرقهم من الطبيعة، فهم يتسلقون الأشجار ويلعبون في الخارج، ونظرًا لكوننا في مجتمع متماسك، فإن السكان آمنون، قلة من الناس هنا يغلقون منازلهم، والبعض الآخر لا يأخذ حتى المفاتيح من سياراته.

الإسلام في جزيرة الكريسماس

الديانة الإسلامية هي عقيدة بارزة جدًا في جزيرة الكريسماس، وكذلك المسيحية بطوائفها.

وتُعد منطقة The Cove هو قلب المجتمع في جزيرة الكريسماس، حيث يطلق الناس القوارب أو يسبحون لمشاهدة كل الشعاب المرجانية والحياة البحرية الجميلة، وبالتالي ليس عليك الذهاب بعيدًا لرؤية الدلافين أو السلاحف أو الأخطبوطات، كما أن 64% من الجزيرة عبارة عن حدائق ومحميات وموطن للعديد من الطيور والحيوانات.

وبالنسبة للبعض، توفر الجزيرة إمكانات لمشاريع تجارية جديدة، حيث تشمل الصناعات الرئيسية تعدين وتصدير الفوسفات.

تحديات رئيسية

من أكبر المشاكل أمام جزيرة الكريسماس هي تكلفة السفر، فالمكان بعيد، وتواجه الرحلات دائمًا تأخيرات أو إلغاءات متكررة بسبب الطقس، كما أنها باهظة الثمن، حيث تكلف 1200 دولار أو 1400 دولار ذهابًا وإيابًا.