جزيرة سندالة أفضل وجهة سياحية على البحر الأحمر

تحدث المرشد السياحي ياسر الحساني، عن المقومات السياحية لجزيرة سندالة، والتي ستجعلها أفضل وجهة سياحية على البحر الأحمر.

وجهة السياح

وأوضح الحساني، في مداخلة على “قناة الإخبارية”، أن جزيرة سندالة قريبة من الوجهات الأشهر لأوروبا، ومن بينها برشلونة وموناكو وأثينا، ومن ثم ستكون وجهة لرحلات فاخرة لعدد كبير من السياح قد يصل للآلاف من رجال الأعمال الراغبين في استئجار اليخوت الفاخرة.

وأشار إلى أن سندالة قريبة من الموانئ الأوروبية المشهورة، وتضم تجارب وفعاليات مميزة على البحر الأحمر، من بينها الغوص والنوادي الفاخرة.