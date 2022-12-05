جزيرة سندالة أفضل وجهة سياحية على البحر الأحمر

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق
تحدث المرشد السياحي ياسر الحساني، عن المقومات السياحية لجزيرة سندالة، والتي ستجعلها أفضل وجهة سياحية على البحر الأحمر.
فيديو | المرشد السياحي ياسر الحساني: جزيرة "سندالة" قريبة من الوجهات الأشهر لأوروبا مما سيزيد عدد السياح#الإخبارية pic.twitter.com/a1AKiW97xd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2022
وأوضح الحساني، في مداخلة على “قناة الإخبارية”، أن جزيرة سندالة قريبة من الوجهات الأشهر لأوروبا، ومن بينها برشلونة وموناكو وأثينا، ومن ثم ستكون وجهة لرحلات فاخرة لعدد كبير من السياح قد يصل للآلاف من رجال الأعمال الراغبين في استئجار اليخوت الفاخرة.
وأشار إلى أن سندالة قريبة من الموانئ الأوروبية المشهورة، وتضم تجارب وفعاليات مميزة على البحر الأحمر، من بينها الغوص والنوادي الفاخرة.