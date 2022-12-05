جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه

يأتي إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، اليوم، عن تطوير جزيرة “سندالة”، تأكيداً على حجم الإنجاز والتطوير الذي تشهده نيوم على مختلف الأصعدة.

وتعد جزيرة سندالة، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، وأحد أهمّ المشاريع الداعمة للاستراتيجية الوطنية للسياحة في المملكة، ورافد من روافد الاقتصاد الوطني، وداعمة لتوفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.

جدول رحلات اليخوت

وصُمِّمت جزيرة سندالة أولى وجهات “نيوم” للسياحة البحرية الفاخرة والبوابة الرئيسية للرحلات في البحر الأحمر لتقدم إحدى أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه، وسوف تقدم سندالة جدول رحلات اليخوت الفاخرة والإبحار بموسم جديد في البحر الأحمر مكملا المواسم الحالية في البحر الأبيض المتوسط ​​والكاريبي / الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزوار في مرافقها الرائعة والحصرية في مطلع العام 2024.

غرف فندقية عالمية

وتوفر الجزيرة 413 غرفة فندقية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، و 333 شقة فندقية فاخرة، إضافة إلى نادي شاطئي ونادٍ لليخوت، مع تقديم 38 خياراً من المطاعم العالمية.

أيضا تضم جزيرة سندالة مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بها وأخرى عالمية لصناعة منظومة سياحية متكاملة ومبتكرة في الجزيرة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزائرين عبر مجموعة من المرافق والمتاجر الفاخرة والمصممة خصيصًا للجزيرة.

وجهة مثالية لملاك القوارب الفاخرة

وتعد جزيرة سندالة، التي تمتد على مساحة تقارب 840,000 متر مربع، واحدة من مجموعة من الجزر التي سيتم تطويرها في “نيوم”.

وستضم الجزيرة مرسى يتكون من 86 رصيفًا بحريًّا وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، مما يجعله وجهة مثالية لاستيعاب ملاك القوارب واليخوت الفاخرة والكبيرة.

محبو رياضة الجولف

أيضا ستوفر الجزيرة لمحبي رياضة الجولف أرضًا بمساحة 6,474 ياردة (5,920 مترًا)، تتكون من ملعبين عالميين يحتويان على تسع حفر، ومخصصين لـ 70 ضربة مع 18 نقطة انطلاق للاستمتاع بتجربة رياضية وترفيهية متميزة.

ترفيه وضيافة على مستوى عالمي

وتعمل “نيوم” مع مجموعة من العلامات والشركات التجارية العالمية المتخصصة في الترفيه والضيافة لتكون جزيرة سندالة وجهة حصرية وساحرة في البحر الأحمر لمجتمع اليخوت في العالم.

ويؤكد المراقبون، أنه “نيوم” تطور جزيرة سندالة لتكون وجهة سياحية متميزة محاطة ببيئتها البحرية الجميلة مثل الشواطئ الساحرة وتجارب الغوص والشعب المرجانية وغيرها.