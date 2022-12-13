جستنيه: الاتحاد لن يُعاني في غياب حمدالله

حرص الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه على توجيه رسالة لجمهور نادي الاتحاد قبل مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وغرد جستنيه عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يجب عدم تقزيم الفريق الاتحادي فنادي الاتحاد قوته لا تقتصر على لاعب واحد مهما كانت نجوميته، وسبق للنمور بدون حمدالله، تحقيق الفوز وكادوا يحققون الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي لولا الأخطاء التحكيمية، أهلًا بالليث الشبابي وإن شاء الله، الاتحاد قوة”.

حمدالله يغيب

وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال اعتراضها على الأنباء التي ترددت حول احتمالية تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان المنتخب المغربي صعد لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائه للمنتخب البرتغالي، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي مساء غدٍ الأربعاء.

ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه فرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.