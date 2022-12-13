جستنيه: الاتحاد لن يُعاني في غياب حمدالله

ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل السجن 20 عاماً و500 ألف ريال غرامات لــ 5 متهمين بغسل أموال الحصيني يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة حتى صباح الغد: البسوا ولبّسوا عيالكم تكليف عبداللطيف بن محمد العبداللطيف رئيساً لـ المرئي والمسموع وزير الطاقة: المجهود الجماعي لأوبك+ هو المحقق لما نسميه معجزة في 2020 الأمر بالمعروف تشارك بدورياتها الميدانية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
حرص الإعلامي والناقد الرياضي عدنان جستنيه على توجيه رسالة لجمهور نادي الاتحاد قبل مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وغرد جستنيه عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “يجب عدم تقزيم الفريق الاتحادي فنادي الاتحاد قوته لا تقتصر على لاعب واحد مهما كانت نجوميته، وسبق للنمور بدون حمدالله، تحقيق الفوز وكادوا يحققون الفوز ببطولة الدوري في الموسم الماضي لولا الأخطاء التحكيمية، أهلًا بالليث الشبابي وإن شاء الله، الاتحاد قوة”.
وأبدت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال اعتراضها على الأنباء التي ترددت حول احتمالية تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ9 من دوري روشن السعودي للمحترفين بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022.
وكان المنتخب المغربي صعد لنصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائه للمنتخب البرتغالي، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي مساء غدٍ الأربعاء.
ومع تأهل المنتخب المغربي للمربع الذهبي في كأس العالم، فسوف يواجه فرنسا في دور الـ4 يوم 14 ديسمبر الجاري، بينما تُقام مباراة الاتحاد والشباب يوم 15 ديسمبر في الجولة التاسعة من دوري روشن.