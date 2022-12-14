جستنيه: تأجيل مباراة الاتحاد والشباب قرار حكيم

علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه على قرار لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بتأجيل مباراة الاتحاد والشباب في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري.

تأجيل مباراة الاتحاد والشباب

وقال جستنيه عبر حسابه في “تويتر” : “قرار حكيم جداً من لجنة المسابقات، تشكر عليه لما يحمل في طياته بعد نظر عميق في أسلوب التعامل مع الحدث العالمي الخاص بمونديال قطر والمستوى المشرف الذي قدمه منتخب المغرب أداءً ونتائج وارتباطه بلاعبين يلعبون بالدوري السعودي، تحية من الأعماق للاتحاد السعودي لكرة القدم وللجنة المسابقات”.

وكان من المقرر أن يواجه الوحدة فريق الفتح، ويلعب الاتحاد والشباب غدًا، قبل أن تعلن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل المواجهتين، لمشاركة لاعبين من الاتحاد والوحدة في مونديال قطر 2022.

ويعود دوري روشن السعودي، يوم غد الخميس، بـ3 مباريات، بعد توقف استمر لـ60 يومًا، لمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022.

وتنطلق منافسات الجولة التاسعة، بمواجهتين عند الساعة 3:30 مساء، حيث يلعب ضمك ضد الاتفاق على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويواجه فريق الخليج نظيره الفيحاء على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي.

وفي ثالث مباريات من دوري روشن السعودي غدًا، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره العدالة عند الساعة السادسة مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.