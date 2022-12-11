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وصفه بـ المدرب العنيد

جستنيه: رينارد المتسبب الحقيقي في خروج الأخضر من كأس العالم

2022-12-11 الساعة 4:50
جستنيه: رينارد المتسبب الحقيقي في خروج الأخضر من كأس العالم
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أكد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، أن هناك آراء تنتقد إدارة اتحاد كرة القدم بقيادة ياسر المسحل بسبب خروج المنتخب السعودي من دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر، ولكن المتسبب الحقيقي في الخروج من الدور الأول، هو المدير الفني الفرنسي لـ الأخضر، هيرفي رينارد.

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مدرب عنيد

ودون الكاتب الرياضي عدنان جستنيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: مع احترامي لكل الآراء التي توجه نقدها إلى إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ولرئيسه ياسر المسحل بسبب خروج المنتخب السعودي من مونديال قطر من الدور الأول إذ أن المتسبب الحقيقي هو المدرب “العنيد” والذي وثقت فيه إدارة الاتحاد عقب نتائج الأخضر في التصفيات التي لم يسبق أن تحققت في تصفيات سابقة.

هيرفي رينارد - السعودية والأرجنتين

أداء مميز

وبدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022 على استاد لوسيل بشكل مميز، حيث نجح في تحويل تأخره ضد الأرجنتين، إلى فوز تاريخي بنتيجة 2-1.

وواصل الأخضر تقديم الأداء المميز خلال مواجهة بولندا في الجولة الثانية، حيث كان الأفضل تكتيكيًا، وأهدر ركلة جزاء عن طريق سالم الدوسري، ليخسر بهدفين، إلا أن المستوى الذي قدمه؛ جعل التوقعات تصب لصالحه ضد المكسيك.

وودع الأخضر، كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات بعد خسارته ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم في الجولة الأخيرة بنتيجة 2/1، إلا أنه حظي بدعم كبير، بعد تقديمه لأداء مشرف في البطولة العالمية.

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