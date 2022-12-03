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أحرز هدف الأسود الوحيد بمرمى البرازيل

جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي

2022-12-03 الساعة 1:50
جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بالنجم الكاميروني فينسينت أبوبكر الذي ساهم بشكل كبير في فوز المنتخب الكاميروني مساء أمس الجمعة على البرازيل في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

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هدف رائع

وكتب عدنان جستنيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الجمعة: قدم مستوى جيد في مونديال قطر وبالأمس سجل هدفًا رائعًا وكاد يؤهل منتخب بلاده، ولكن شاءت إرادة الله خروج الكاميرون يللي عليه سواها ونفخر بلاعب يلعب في الدوري السعودي كان له حضوره المشرف في مثل هذا المحفل العالمي مثله مثل أي لاعب أجنبي، وخيرها في غيرها.

البرازيل ضد الكاميرون
البرازيل ضد الكاميرون – المصدر Reuters

فوز خاطف

خطف المنتخب الكاميروني فوزًا قاتلًا على حساب نظيره البرازيلي بهدف نظيف سجله فينسنت أبو بكر، في المواجهة التي أقيمت على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2022، في ليلة وداع المنتخب الكاميروني.

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