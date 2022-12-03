جستنيه يشيد بنجم الكاميرون المحترف بالدوري السعودي

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أشاد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه بالنجم الكاميروني فينسينت أبوبكر الذي ساهم بشكل كبير في فوز المنتخب الكاميروني مساء أمس الجمعة على البرازيل في ختام مباريات دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.
وكتب عدنان جستنيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الجمعة: قدم مستوى جيد في مونديال قطر وبالأمس سجل هدفًا رائعًا وكاد يؤهل منتخب بلاده، ولكن شاءت إرادة الله خروج الكاميرون يللي عليه سواها ونفخر بلاعب يلعب في الدوري السعودي كان له حضوره المشرف في مثل هذا المحفل العالمي مثله مثل أي لاعب أجنبي، وخيرها في غيرها.
خطف المنتخب الكاميروني فوزًا قاتلًا على حساب نظيره البرازيلي بهدف نظيف سجله فينسنت أبو بكر، في المواجهة التي أقيمت على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2022، في ليلة وداع المنتخب الكاميروني.