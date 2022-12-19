جماهير الأرجنتين تجتاح شوارع قطر وبوينوس آيريس فرحًا بالتتويج

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اجتاحت جماهير الأرجنتين شوارع العاصمة القطرية الدوحة، وشوارع العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس احتفالًا بالتتويج بلقب كأس العالم 2022 مساء أمس الأحد، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.
ونشرت قناة TYC الأرجنتينية عبر حسابها في “تويتر” مقاطع فيديو لجماهير التانجو وهي تحتفل في قطر وفي العاصمة بوينوس آيريس بالفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد حيث حقق ليونيل ميسي ورفاقه اللقب، بعد مرور 36 عامًا على التتويج باللقب الثاني في عام 1986 في المكسيك.
ومن المنتظر إقامة احتفالًا كبير للاعبي التانجو في بوينوس آيريس من قبل حكومة البلاد والجماهير، بعد الفوز بلقب كأس العالم.
وكان ليونيل ميسي علق على تتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية.
وقال ميسي بعد المباراة: “الطريقة التي تُوجنا بها باللقب، كانت جنونية للغاية، كنت أعلم أنني سأُكافأ بالتتويج بلقب كأس العالم، الآن يجب أن أستمتع بهذا الإنجاز”.
وأضاف قائد التانجو: “لقد عانينا كثيرًا حتى نفوز بكأس العالم، لا يمكننا الانتظار لنرى كيف سيحتفل بنا الناس في بوينوس آيريس”.