جماهير الأهلي تطالب بإقالة موسيماني

انتقدت فئات عريضة من جماهير النادي الأهلي، المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كما طالب الكثيرون منهم بإقالته بعد التعادل مع العربي اليوم في دوري يلو.

وعبر حساب النادي في “تويتر” أبدت جماهير الراقي انزعاجها من أداء الفريق حيث طالبت بالتخلص من العديد من لاعبي الفريق الأول مع إقالة المدرب موسيماني.

وفي آخر 3 مباريات بدوري يلو، فقد الراقي 4 نقاط من أصل 9، حيث تعادل مع ناديي العين والعربي وفاز فقط على نادي هجر.

الأهلي ضد العربي

يذكر أن موسيماني كان تولى تدريب الأهلي بعد إقالة المدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي، حيث تمت إقالة الأخير بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي بسبب الغضب الكبير من قبل جماهير الراقي بعد الهبوط لدوري يلو في نهاية الموسم الماضي من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وسيواجه الأهلي فريق الساحل في الجولة الـ12 والمؤجلة بين الفريقين في دوري يلو مساء السبت المقبل حيث تنطلق المباراة في السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي مباراة العربي، لم يشهد الشوط الأول أي فرص خطيرة من جانب الفريقين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، استمر التعادل السلبي مستمرًا ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.

الراقي، أصبح رصيده بعد التعادل 20 نقطة في المركز السادس، بينما أصبح رصيد العربي 26 نقطة في المركز الثالث.