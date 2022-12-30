جماهير الاتحاد تخطف الأنظار في 2022

خطفت الجماهير الاتحادية الأنظار خلال منافسات عام 2022؛ لتكون الأبرز، وذلك على الرغم من غياب الفريق الأول لكرة القدم عن منصات التتويج.

الأكثر حضورًا

وتُعد جماهير نادي الاتحاد الأكثر حضورًا في معظم مباريات العام الجاري، حيث تحرص على دعم اللاعبين من المدرجات سواء داخل جدة أو خارجها، أملًا في استعادة البطولات مجددًا.

الاتحاد في الصدارة

ولعبت الجماهير دورًا بارزًا في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الماضي من الدوري، حيث حافظ على الصدارة معظم الجولات، قبل أن يتعثر في المباريات الأخيرة ويفقد اللقب لصالح الهلال.

وأنهى العميد الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 65 نقطة من الفوز 20 مرة، والتعادل 5 مرات والخسارة في 5 مواجهات، ونجح في تسجيل 62 هدفًا، واهتزت شباكه 29 مرة، ليُشارك في دوري أبطال آسيا.

كما ودع العميد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، على يد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، الذي نجح في حصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

تألق لاعبيه

وتألق لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الموسم الماضي، حيث أنهى البرازيلي رومارينيو الدوري في وصافة الهدافين برصيد 20 هدفًا، واحتل مواطنه إيغور كورونادو المركز الثاني لأفضل صانعي الأهداف بـ10 تمريرات.

بداية مميزة هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم مع مدربه الجديد، البرتغالي نونو سانتو، حيث يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ21 نقطة، وسجل 14 هدفًا واستقبل هدفين.

وتمكن العميد من التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الإطاحة بالشباب بركلات الترجيح، ليضرب موعدًا مع الفيحاء.

الجماهير تتصدر المشهد

وتواصل جماهير الاتحاد التألق هذا الموسم، حيث تنفرد بصدارة قائمة الأكثر حضورًا في دوري روشن السعودي بعد مرور 10 جولات، وبلغ عددها 147 ألفًا و209 مشجعًا من 5 مباريات على ملعبه.