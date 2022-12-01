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دعَّموا الأخضر بأعداد كبيرة

جماهير السعودية تجذب الأنظار في مونديال 2022

2022-12-01 الساعة 3:58
جماهير السعودية تجذب الأنظار في مونديال 2022
المواطن - مروة نبيل

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خطفت الجماهير السعودية الأنظار خلال منافسات النسخة الحالية من كأس العالم في قطر، حيث حرصت على دعم الأخضر بأعداد كبيرة.

الجماهير السعودية تتألق

ونظمت جماهير الأخضر مسيرات كبيرة قبل مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، وحرصت على التشجيع وتقديم الأهازيج المميزة، لدعم وتحفيز اللاعبين.

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جماهير منتخب السعودية
جماهير الأخضر – المصدر @AbdulazizTF

كما خصص الاتحاد السعودي لكرة القدم، منطقة تفاعلية وهي “البيت السعودي” على كورنيش الدوحة، ويشتمل على أجنحة متعددة، من أجل التعريف بثقافة المملكة، والحفلات وغيرها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على دعم الجمهور للصقور، قائلًا: “جاؤوا وراهم من كل مكان، لم يتوقفوا عن التشجيع طوال 3 مباريات.. جماهير الأخضر السعودي تستحق التحية”.

جماهير الأخضر
جماهير المنتخب – المصدر @SaudiNTFans

دور هام

ولعبت الجماهير دورًا هامًا في ظهور منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز في المونديال، حيث ظلت تدعم وتحفز اللاعبين أثناء التأخر في النتيجة ضد الأرجنتين، ليحقق الأخضر الفوز التاريخي.

وظلت الجماهير تحفز اللاعبين خلال مواجهتي بولندا والمكسيك، رغم الخسارة وتوديع كأس العالم 2022، لتقدم صورة فريدة في فنون التشجيع.

المنتخب السعودي
الجماهير تُحيي اللاعبين – المصدر @fifaworldcup_ar

 

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