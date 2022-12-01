جماهير السعودية تجذب الأنظار في مونديال 2022

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خطفت الجماهير السعودية الأنظار خلال منافسات النسخة الحالية من كأس العالم في قطر، حيث حرصت على دعم الأخضر بأعداد كبيرة.
ونظمت جماهير الأخضر مسيرات كبيرة قبل مباريات منتخب السعودية الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، وحرصت على التشجيع وتقديم الأهازيج المميزة، لدعم وتحفيز اللاعبين.
كما خصص الاتحاد السعودي لكرة القدم، منطقة تفاعلية وهي “البيت السعودي” على كورنيش الدوحة، ويشتمل على أجنحة متعددة، من أجل التعريف بثقافة المملكة، والحفلات وغيرها، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وعلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على دعم الجمهور للصقور، قائلًا: “جاؤوا وراهم من كل مكان، لم يتوقفوا عن التشجيع طوال 3 مباريات.. جماهير الأخضر السعودي تستحق التحية”.
ولعبت الجماهير دورًا هامًا في ظهور منتخب السعودية الأول لكرة القدم بشكل مميز في المونديال، حيث ظلت تدعم وتحفز اللاعبين أثناء التأخر في النتيجة ضد الأرجنتين، ليحقق الأخضر الفوز التاريخي.
وظلت الجماهير تحفز اللاعبين خلال مواجهتي بولندا والمكسيك، رغم الخسارة وتوديع كأس العالم 2022، لتقدم صورة فريدة في فنون التشجيع.