جماهير النصر تترقب حسم صفقة رونالدو

تترقب جماهير نادي النصر، الإعلان رسميًا عن صفقة انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي.

النصر يسعى لحسم الصفقة

وفسخ نادي مانشستر يونايتد تعاقده بالتراضي مع كريستيانو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

وتُشير التقارير إلى اقتراب النصر من حسم صفقة رونالدو خلال الأيام المقبلة، وتم تحديد موعد الفحوصات الطبية، وحجز أماكن الإقامة، ولكن لم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن.

رونالدو نصراوي

وتواصل جماهير النصر تفاعلها مع الصفقة المرتقبة عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح هاشتاق رونالدو نصراوي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الجمعة.

وأبدت الجماهير تفاؤلها الكبير بقدرة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر في حسم الصفقة، وانضمامه إلى الفريق الأول لكرة القدم خلال شهر يناير الجاري، متمنيين مشاركته في المباريات الرسمية قريبًا.

كما وجهت الشكر لعضو الشرف الذهبي، الأمير خالد بن فهد لدور الكبير في دعم الصفقات ومساندة الفريق، متوقعين أن يكون له دور الحسم في صفقة كريستيانو رونالدو.

وكانت تُشير الأنباء إلى حسم الاتفاقات خلال الأيام الماضية، وعقد اجتماع بين مسؤولي النصر وكريستيانو في مدريد، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع، دون الكشف عن تفاصيل التي ستجعل النجم البرتغالي الأعلى أجرًا في العالم.