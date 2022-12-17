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سيجدد عقده مع أصفر الرياض لمدة 3 أعوام مقبلة

جماهير النصر تُشيد بالإبقاء على عبدالمجيد الصليهم

2022-12-17 الساعة 10:17
جماهير النصر تُشيد بالإبقاء على عبدالمجيد الصليهم
المواطن - محمد سمعه

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أشادت جماهير النصر بقرار المدرب الفرنسي رودي جارسيا بالإبقاء على اللاعب عبدالمجيد الصليهم، بعدما كان ارتبط اسمه بالرحيل عن أصفر الرياض في يناير المقبل.

وكانت إدارة مسلي آل معمر اتفقت مع عبدالمجيد الصليهم على تمديد عقده حتى عام 2025 مقابل 6 ملايين ريال في الموسم الواحد بحسب ” الرياضية” بعد أن أراد ناد في جدة التعاقد معه، حسبما ذكر الإعلامي محمد أبو هداية.

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الصليهم لن يُغادر 

وقال أبو هداية عبر حسابه في “تويتر”: “الصليهم يحظى باهتمام أحد أندية الغربية المديونة، الصيف المقبل”.

وأثنت جماهير أصفر الرياض على قرار جارسيا بالإبقاء على الصليهم، الذي يُعد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق العاصمي بالموسم الحالي.

ويسعى جارسيا للحفاظ على كافة العناصر الأساسية لأصفر الرياض بالموسم الحالي أملًا في المنافسة على لقبي دوري روشن وكأس الملك.

جدير بالذكر أن الصليهم انضم لنادي النصر في عام 2020 قادمًا من نادي الشباب.

عبدالمجيد الصليهم - النصر والفيحاء
عبدالمجيد الصليهم – النصر والفيحاء

النصر في الصدارة

وكان أصفر الرياض، فاز أمس الجمعة على نادي الرائد برباعية مقابل هدف، حيث سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثية بينما سجل فينسينت أبو بكر هدفًا، أما الروماني ميتريتا فسجل هدف الرائد الوحيد.

وسيواجه النصر، فريق الهلال مساء الاثنين 26 ديسمبر على ملعب مرسول بارك في الرياض ضمن مباريات الجولة الـ10 من دوري روشن.

ويتواجد أصفر الرياض حاليًا في صدارة دوري روشن برصيد 22 نقطة، مستفيدًا من تأجيل مباراة الشباب والاتحاد في الجولة الـ9 بسبب مشاركة المغربي عبدالرزاق حمدالله مع بلاده في مونديال قطر.

عبدالمجيد الصليهم
الصليهم

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