جماهير الهلال تدافع عن علي البليهي: ما خذلنا وراح يجدد!

تفاعلت فئات عريضة من جماهير الهلال منذ صباح اليوم مع وسم ” البليهي خذلنا وما جدد” وذلك في إطار استمرار مفاوضات الهلال مع المدافع علي البليهي من أجل تجديد عقده.

وسينتهي عقد البليهي مع أزرق الرياض بنهاية موسم 2022/2023، كما أن المفاوضات بدأت معه منذ أشهر لتجديد العقد، لكن وجود خلاف حول البنود المالية حال دون تجديد العقد.

جماهير الهلال تثق في علي البليهي

ودافعت فئات عريضة من جماهير الهلال عن البليهي بعد انتشار الوسم حيث أكدت أن المدافع الدولي لن يخذل أزرق الرياض وسيظل في الفريق، وأن ذلك الوسم الذي دُشن في “تويتر” هو من جماهير الأندية المنافسة.

وكانت تقارير صحفية، قالت إن علي البليهي يبالغ في مطالبه المالية من إدارة الهلال نظرًا لعلمه بمنع النادي من قيد الصفقات الجديدة حتى يناير المقبل، حيث يرغب في تقاضي 7 ملايين ريال سنويًا، بينما قال البعض الآخر إن الهلال سيُجري صفقة تبادلية مع الشباب بانتقال حسان تمبكتي لأزرق الرياض مقابل انتقال البليهي إلى الشباب.

ويُعاني البليهي حاليًا من إصابة كان تعرض لها في مباراة السعودية والمكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وكان البليهي شارك في مباريات الأرجنتين وبولندا والمكسيك، مع المنتخب السعودي في مونديال قطر، حيث خرج الأخضر من البطولة من دور المجموعات متواجدًا في المركز الرابع بالمجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.