جماهير الهلال تطلب تخفيف عقوبة منع قيد الصفقات لكثرة الإصابات

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طالبت جماهير نادي الهلال، وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بالبحث عن تخفيف عقوبة إيقاف النادي ومنعه من قيد الصفقات، بعد إصابة 6 لاعبين من النادي بعد أن شاركوا مع المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.
مشاهد : يجب أن ترفع العقوبة عن #الهلال لأنه سيمثل الوطن خارجيا .قد يهمّك أيضاً
سامي الحريري : هذا كلام غير واقعي .. الهلال دائما ممثل للوطن .#أكشن_مع_وليد
يعرض على#Shahid
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) December 1, 2022
وكانت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت في مايو الماضي، حرمان أزرق الرياض من قيد الصفقات في صيف 2022 ويناير 2023، بسبب توقيع محمد كنو لتجديد عقده للنصر والهلال في وقت واحد.
وقالت فئات عريضة من جماهير أزرق الرياض إن النادي العاصمي سيعاني في بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة إذا لم يتعاقد مع صفقات تعويض غياب اللاعبين المصابين.
وكان الناقد الرياضي سامي الحريري قال في برنامج ” أكشن مع وليد”: ” مطالب البعض بتخفيف عقوبة الحرمان من القيد لأزرق الرياض غير منطقية هذا قانون ويجب أن يُطبق”.
وتعرض سلمان الفرج وياسر الشهراني للإصابة في مباراة الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات في مونديال قطر، بينما غاب محمد البريك عن مواجهة المكسيك في الجولة الثالثة للإصابة.
وفي الأمس، أعلن المنتخب السعودي عن إجراء الثلاثي سالم الدوسري ومحمد العويس وعلي البليهي لفحوصات طبية، بعد تعرضهم للإصابة أثناء مباراة المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس العالم بقطر.
وكشفت الفحوصات عن إصابة الدوسري في أربطة مفصل الكاحل الأيسر، بينما أُصيب العويس في عضلة الكتف الأيمن، كما أُصيب البليهي في العضلة الخلفية، كما أعلن المنتخب عن إرسال التقارير الطبية لنادي الهلال لمتابعة الفحوصات مع اللاعبين.